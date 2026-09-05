Website của BHD có dấu hiệu bị tấn công mạng trong thời điểm phim 'Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh' ra mắt

Website của BHD được hệ thống Chống Lừa Đảo ghi nhận nhiều hoạt động bất thường trong 5 ngày, từ 1/9 đến 5/9, gồm dấu hiệu dò tìm để khai thác lỗ hổng và nhiều thời điểm máy chủ bị đẩy mức sử dụng tài nguyên lên gần 100%. Sự việc được nhận định diễn ra cùng thời điểm phim “Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” ra mắt.

Website xuất hiện dấu hiệu bất thường

Theo thông tin được đăng tải trên Fanpage Chống Lừa Đảo, các hoạt động bất thường được ghi nhận trên website BHD tập trung vào hai dạng chính.

Trong đó, hệ thống ghi nhận các hoạt động dò tìm đường dẫn, tệp tin và những khu vực có khả năng tồn tại lỗ hổng bảo mật. Các truy cập này có dấu hiệu tìm cách tiếp cận sâu hơn vào hệ thống website.

Bên cạnh đó, máy chủ của website có nhiều thời điểm ghi nhận mức sử dụng tài nguyên tăng vọt lên gần 100%. Tình trạng này có thể khiến website truy cập chậm, gián đoạn hoặc không thể kết nối.

Các IP có hành vi tấn công website. Ảnh: Fanpage Chống lừa đảo.

Dữ liệu kỹ thuật được công bố cũng ghi nhận nhiều địa chỉ IP liên quan đến các hoạt động trên. Một số IP được xác định có vị trí mạng tại Việt Nam, Mỹ, Ba Lan và một số khu vực khác.

Tuy nhiên, theo hệ thống Chống Lừa Đảo, địa chỉ IP không đủ cơ sở để xác định người thực hiện hoạt động tấn công đang ở quốc gia tương ứng. Nguồn truy cập có thể được che giấu thông qua VPN, proxy, máy chủ thuê hoặc các thiết bị đã bị chiếm quyền.

Do đó, hiện chưa có đủ căn cứ kỹ thuật để xác định danh tính, vị trí hay tổ chức đứng sau các hoạt động bất thường được ghi nhận trên website BHD.

Sự việc diễn ra cùng thời điểm phim ra mắt

Các hoạt động bất thường được ghi nhận trong khoảng thời gian từ ngày 1/9 đến 5/9, trùng với thời điểm bộ phim “Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” ra mắt.

Ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), sáng lập tổ chức Chống lừa đảo cho biết đợt tấn công trùng khớp với vụ việc hàng loạt nick ẩn danh đăng bài trên mạng xã hội, bình luận tiêu cực về BHD cũng như bộ phim Bí ẩn mộ vua Đinh.

Tuy nhiên, dữ liệu được công bố không đưa ra kết luận về mối liên hệ giữa các hoạt động tấn công với bộ phim, cũng như những tranh luận, đánh giá hay phản ứng liên quan đến tác phẩm. Việc xác định động cơ hoặc nguồn gốc của hoạt động tấn công cần thêm dữ liệu điều tra.

Hình ảnh thumb trên YouTube của bộ phim.

Về bảo mật, hệ thống này khuyến nghị đơn vị quản lý website rà soát và gỡ các tệp sao lưu, tệp nén khỏi những thư mục công khai trên máy chủ; cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm hệ thống và plugin; kích hoạt xác thực hai bước (2FA) cho các tài khoản quản trị; đồng thời kiểm tra máy chủ để phát hiện, loại bỏ các tệp không rõ nguồn gốc.