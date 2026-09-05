Nhiều doanh nghiệp bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISE đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2026 tại Công ty CP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG).

Đáng chú ý, đơn vị kiểm toán đã đưa ra các vấn đề nhấn mạnh, lưu ý người đọc báo cáo đến thuyết minh số IX.7 khi tại thời điểm 30/6, LDG có khoản nợ đã quá hạn thanh toán, ghi nhận lỗ gần 88 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay, khoản lỗ luỹ kế tại thời điểm 30/6/2026 lên tới 1.340 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2026, lợi nhuận sau thuế của LDG âm gần 88 tỷ đồng so với báo cáo tự lập chỉ âm hơn 41 tỷ đồng.

Báo cáo hợp nhất được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục. Giả định này phụ thuộc chủ yếu vào khả năng của LDG trong việc thanh toán, gia hạn hoặc tái cấu trúc các khoản nợ đã quá hạn và các khoản nợ đến hạn thanh toán trong thời gian tới và tạo ra đủ dòng tiền thông qua việc thực hiện các phương án hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần do LDG hoặc công ty con đang sở hữu, triển khai, kinh doanh các dự án để đáp ứng các nghĩa vụ nợ phải trả đến hạn và duy trì hoạt động kinh doanh bình thường.

“Những điều kiện và sự kiện nêu trên, cùng với các thông tin được trình bày tại thuyết minh IX.7 cho thấy sự tồn tại các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của LDG”, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2026, lợi nhuận sau thuế của LDG âm gần 88 tỷ đồng so với báo cáo tự lập chỉ âm hơn 41 tỷ đồng. LDG cho biết, công ty tăng lỗ sau kiểm toán do đơn vị kiểm toán thực hiện trích lập bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi so với báo cáo tự lập trong quý II/2026.

Tương tự, Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2026 của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) và đưa ra hai vấn đề nhấn mạnh đáng lưu ý. Cụ thể, ngày 10/7, SMC và các công ty thành viên của Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) đã ký kết thoả thuận chỉ định thanh toán và cấn trừ và phụ lục hợp đồng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Kiểm toán đưa ra hai vấn đề nhấn mạnh đáng lưu ý về hoạt động của SMC.

Các giao dịch này phát sinh sau ngày 30/6 và được SMC xác định là sự kiện phát sinh sau kỳ kế toán, cung cấp thêm bằng chứng về các sự kiện đã tồn tại trong kỳ tài chính cần phải điều chỉnh trước khi lập báo cáo tài chính. Trên cơ sở đó, SMC đã rà soát, đánh giá lại khả năng thu hồi và điều chỉnh mức trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu tại ngày 30/6.

Thêm nữa, đơn vị kiểm toán còn đặc biệt nhấn mạnh, tại thời điểm 30/6, nợ ngắn hạn của SMC đã vượt quá tài sản ngắn hạn 1.017 tỷ đồng. Cụ thể, tại ngày 30/6, nợ ngắn hạn của SMC là hơn 2.509 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn là hơn 1.491 tỷ đồng. Như vậy, SMC đang sử dụng 1.017 tỷ đồng nguồn vốn có kỳ hạn dưới 1 năm để tài trợ cho tài sản dài hạn có kỳ hạn lớn hơn 1 năm.

“Những điều kiện này, cùng với những vấn đề trọng yếu khác cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục tại SMC”, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh.