Tổng thống Myanmar thăm nhà máy VinFast, con trai ông Phạm Nhật Vượng trực tiếp giới thiệu dây chuyền xe điện

Đón đoàn tại nhà máy là ông Phạm Nhật Quân Anh, Chủ tịch HĐQT VinFast. Ông Quân Anh trực tiếp đưa Tổng thống Myanmar tham quan xưởng hàn thân vỏ và xưởng lắp ráp ô tô điện, đồng thời giới thiệu quy trình sản xuất, hệ thống dây chuyền có mức độ tự động hóa cao và các dòng sản phẩm của VinFast.

Tại xưởng lắp ráp, ông Min Aung Hlaing tìm hiểu quá trình hoàn thiện những chiếc ô tô điện VinFast. Theo doanh nghiệp, Tổng thống Myanmar bày tỏ ấn tượng với cơ sở vật chất của nhà máy, chất lượng các dòng xe điện cũng như quá trình phát triển của thương hiệu ô tô Việt Nam.

VinFast cho biết hãng hiện giữ vị trí số một thị trường ô tô Việt Nam trong 24 tháng liên tiếp và đã hiện diện tại 16 quốc gia. Ngoài Việt Nam, doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động tại nhiều thị trường như Indonesia, Ấn Độ, Philippines và Bắc Mỹ.

Chuyến thăm nhà máy VinFast diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Min Aung Hlaing từ ngày 4-6/9/2026.

Đáng chú ý, hợp tác kinh tế - thương mại đang là một trong những trọng tâm trong quan hệ giữa Việt Nam và Myanmar. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 591 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 342 triệu USD và nhập khẩu 249 triệu USD. Riêng 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 395 triệu USD, tương đương khoảng 67% mức thực hiện của cả năm trước.

Cuối tháng 8, tại Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Myanmar, hai bên cũng thống nhất thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đồng thời phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1 tỷ USD.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm VinFast được xem là dịp để giới thiệu với lãnh đạo Myanmar năng lực sản xuất ô tô và công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời mở thêm cơ hội kết nối trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và giao thông xanh.

Tổ hợp VinFast Hải Phòng là cơ sở sản xuất ô tô đầu tiên của hãng tại Việt Nam. Từ nền tảng này, VinFast đang mở rộng mạng lưới sản xuất ra nước ngoài, trong đó có các nhà máy tại Ấn Độ và Indonesia.

Đây cũng không phải lần đầu nhà máy VinFast Hải Phòng đón lãnh đạo cấp cao nước ngoài trong khuôn khổ các chuyến thăm Việt Nam. Trước Tổng thống Myanmar, một số lãnh đạo như ông Joko Widodo khi còn giữ chức Tổng thống Indonesia, ông Rumen Radev khi còn là Tổng thống Bulgaria và ông Xavier Bettel khi còn là Thủ tướng Luxembourg từng tới tham quan dây chuyền sản xuất và tìm hiểu các dòng xe điện VinFast.

Ông Phạm Nhật Quân Anh đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT VinFast từ tháng 5/2026. Trước đó, ông từng giữ nhiều vị trí quản lý tại hãng xe, trong các mảng kinh doanh, marketing, hậu mãi, kế hoạch và kiểm soát chất lượng.