AgriS đang dần 'rời xa' mái nhà Thành Thành Công?

Chuyển nhượng cổ phần, chuyển giao thế hệ

Vài tháng trở lại đây, trong tài liệu phát hành ra công chúng, cũng như nhận diện thương hiệu trên website chính thức, CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, HOSE: SBT) lấy tên là AgriS, bỏ đi tiền tố TTC đứng trước (trước kia là TTC AgriS).

Mặc dù vậy, những thông báo chính thức của AgriS gửi lên Sở giao dịch chứng khoán, thì cái tên Thành Thành Công - Biên Hòa vẫn còn.

AgriS đang có những chuyển động đáng chú ý về cơ cấu sở hữu và điều hành, mở ra chương mới trong hoạt động của công ty nông nghiệp này.

Nhóm TTC Group đã quyết định sẽ thoái lui sau khi công ty hạt nhân Đầu tư Thành Thành Công đăng ký bán hết 137,7 triệu cổ phiếu SBT (tỷ lệ 15,2%) chậm nhất đến ngày 7/10. Đồng thời Tổng giám đốc TTC Group Huỳnh Bích Ngọc cũng đăng ký bán hơn 65,7 triệu cổ phiếu SBT.

Đây là một động thái chuyển giao thực chất cho thế hệ kế cận. Bà Đặng Huỳnh Ức My (con gái bà Ngọc và là Chủ tịch AgriS) dự kiến nhận chuyển nhượng 11 triệu cổ phiếu SBT, qua đó trở thành cổ đông lớn nắm giữ trên 13% vốn.

Thực tế, việc chuyển giao cổ phần đã diễn ra trước đó. Đầu tháng 6, bà My đã mua thỏa thuận gần 42,8 triệu cổ phiếu SBT từ hai cổ đông chính bà Ngọc và Đầu tư Thành Thành Công.

Hiện cổ đông lớn nhất là Legendary Venture Fund 1 với tỷ lệ gần 15%. Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại doanh nghiệp đang là hơn 20%.

Động thái chuyển nhượng cổ phần là bước đi tiếp theo trong lộ trình chuyển giao tại TTC Group. Trước đó, bà Ngọc đã rời vị trí Chủ tịch HĐQT AgriS để nhường chỗ cho chính con gái Đặng Huỳnh Ức My từ tháng 7/2024.

Đổi nhận diện, siết công nợ nội bộ

Trước đây, AgriS phát triển chủ yếu bằng việc M&A thông qua sáp nhập các nhà máy đường, mở rộng công suất chế biến và gia tăng vùng nguyên liệu. Dưới thời bà My, AgriS thực hiện chuyển đổi từ doanh nghiệp đường truyền thống sang mô hình nông nghiệp công nghệ cao, mở rộng kết nối quốc tế.

Hiện AgriS vẫn dẫn đầu ngành đường với 46% thị phần nội địa, vùng nguyên liệu gần 80.000 ha, mạng lưới phân phối đến 76 quốc gia. Huy động vốn từ các định chế tài chính quốc tế trong hai năm qua đạt hơn 400 triệu USD.

Không chỉ tái cấu trúc mô hình kinh doanh mà AgriS còn đang xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp có phần độc lập hơn so với các thành viên trong hệ sinh thái TTC Group.

Điều dễ thấy nhất là quá trình thay đổi nhận diện thương hiệu. Thuyết minh báo cáo tài chính gần đây của AgriS cho thấy sự biến đổi lớn trong danh mục.

Nhiều công ty con và thành viên chủ chốt đã loại bỏ dần yếu tố "TTC" hoặc “Thành Thành Công” để gắn liền với thương hiệu mới (như AgriS Gia Lai, AgriS Globe, Phát triển Nông nghiệp Agris, Phát triển Sản xuất AgriS, AgriMind...).

Động thái này cũng nằm trong lộ trình chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang mô hình tích hợp chuỗi giá trị nông nghiệp – thực phẩm, với các mặt hàng mới như gạo, dừa, nước uống….

Tiếp đến là siết chặt công nợ nội bộ, thông qua việc thu hồi dòng vốn tài trợ ngắn hạn. Tổng khoản phải thu ngắn hạn từ các bên liên quan đã giảm 72% trong một năm, xuống dưới 27 tỷ đồng tại cuối tháng 6/2026.

Đơn cử, khoản phải thu từ Đầu tư Thành Thành Công bị thu hẹp từ 90 tỷ về 23 tỷ đồng. Đây là tiền bán hàng hóa nhưng chưa trả, việc thu hồi sẽ giúp hạn chế bị chiếm dụng vốn.

Không chỉ công nợ nội bộ từ bán hàng, AgriS còn thu hồi lại những khoản đã cho vay, ứng tiền cho các bên liên quan. ﻿

Đơn cử khoản ứng tiền vào Toàn Hải Vân - doanh nghiệp bất động sản trong hệ sinh thái của Thành Thành Công - cũng được AgriS thu hồi trong năm tài chính 2023-2024. Trị giá khoản tiền đặt cọc thuê đất lên tới 418 tỷ đồng. AgriS cũng từng cho Toàn Hải Vân vay hàng chục tỷ đồng, và cũng đã thu hồi.

Quan hệ nợ nần giữa AgriS và bên liên quan đã giảm nhiều trong các năm qua, hiện số dư đã không còn đáng kể, chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với quy mô doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm.