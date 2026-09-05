Cú huých của MG và hiện tượng Black Friday của ngành ô tô Việt Nam

Khi “Black Friday” bước vào thị trường ô tô

Black Friday, hay “Thứ Sáu đen”, bắt nguồn từ Mỹ và gắn với ngày thứ Sáu sau Lễ Tạ ơn – thời điểm mở màn mùa mua sắm cuối năm. Từ thập niên 1980, các nhà bán lẻ gắn Black Friday với thời điểm doanh thu tăng mạnh. Từ một ngày mua sắm, Black Friday dần trở thành xu hướng bán hàng toàn cầu, với các chương trình giảm giá được kéo dài nhiều ngày, thậm chí triển khai sớm trước ngày chính thức.

Tại Việt Nam, tinh thần Black Friday đang dần lan sang ngành ô tô, khi các hãng và đại lý đưa ra những chương trình giảm giá sâu. MG ZS là một ví dụ.

MG ZS đưa ra mức chiết khấu sâu giảm tới 140 triệu-150 triệu đồng/xe, được ví như Black Friday trong ngành ô tô Việt Nam. Ảnh MG Láng Hạ.

Theo tìm hiểu từ các đại lý MG Láng Hạ, MG Kinh Dương Vương, MG Cần Thơ, MG Đà Nẵng, MG Nam Định, MG Bắc Ninh… trong tháng 9/2026, MG ZS sản xuất năm 2025 được nhiều đại lý áp dụng mức giảm 140-150 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của bản STD xuống khoảng 378 triệu đồng và bản LUX xuống 438 triệu đồng. Mức giá này khiến một mẫu SUV đô thị hạng B tiến rất gần, thậm chí cạnh tranh trực tiếp về giá với nhóm xe đô thị hạng A.

MG G50 cũng đang có mức chiết khấu sâu. MG G50 MT COM giá niêm yết 559 triệu đồng sau ưu đãi trực tiếp đưa giá giảm còn khoảng 445 triệu đồng. Với một số khách hàng đủ điều kiện hưởng thêm chương trình dành cho khách mua xe thứ hai, mức hỗ trợ có thể thêm 50 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống khoảng 395 triệu đồng.

Với ô tô - sản phẩm có giá trị lớn, “Black Friday” với khoản giảm giá có giá trị đủ tạo ra một thay đổi đáng kể trong quyết định mua xe.

2 “quân bài” MG ZS và G50

Người mua MGZS với ngân sách khoảng 400 triệu đồng trước đây chủ yếu phải cân nhắc các mẫu xe đô thị cỡ nhỏ, nay có thêm cơ hội tiếp cận một mẫu SUV hạng B.

Trong khi đó, MG G50 đánh vào một nhóm nhu cầu khác, khách hàng gia đình và người cần một mẫu MPV rộng rãi. Đây là mẫu MPV đầu tiên của MG tại Việt Nam và từng được áp dụng mức hỗ trợ hơn 100 triệu đồng. Khi giá bán được kéo xuống đáng kể, MG G50 tạo thêm sức ép lên nhóm MPV phổ thông vốn lâu nay được xem là lựa chọn quen thuộc của các gia đình.

Nếu MG ZS tạo hiệu ứng bằng việc đưa SUV hạng B xuống vùng giá rất thấp, thì MGG50 lại “đánh” vào nhóm MPV 7 chỗ vốn được nhóm khách hàng gia đình “chấm" nhưng băn khoăn khi hạn chế ngân sách hạn.

Khảo sát tại các đại lý, ngay sau khi MG áp dụng chương trình marketing đặc biệt với mức ưu đãi chiết khấu sâu dành cho MG ZS, MG G50… lượng khách tìm hiểu về MG tăng đột biến, có những đại lý ghi nhận lượng khách tăng chục lần trong một ngày. Trên các diễn đàn, mạng xã hội chuyên đề ô tô, khách hàng tìm hiểu, thảo luận về xe ô tô MG trở nên sôi nổi.

Hiện tượng Black Friday mà MG tạo ra đã tác động tới tâm lý thị trường và có hiệu ứng lan toả. Điều này có thể tạo áp lực buộc các thương hiệu khác phải gia tăng ưu đãi nếu muốn duy trì sức cạnh tranh.

“Black Friday” của ô tô Việt Nam có thể chưa phải một ngày hội giảm giá chính thức, nhưng tinh thần Black Friday đang hiện diện khá rõ trong cuộc đua doanh nghiệp muốn đẩy nhanh doanh số, đại lý cần giải phóng hàng tồn, còn người tiêu dùng đứng trước nhiều cơ hội mua xe với mức giá hấp dẫn hơn.