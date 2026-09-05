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Cổ phiếu VIC lập đỉnh, tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp vào TOP 50 giàu nhất thế giới

| | Doanh nghiệp

Cổ phiếu VIC lập đỉnh, tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp vào TOP 50 giàu nhất thế giới

Cổ phiếu VIC liên tục bứt phá, kéo tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 39,3 tỷ USD, đưa ông lên vị trí giàu thứ 54 thế giới.

Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes , tính đến sáng 5/9 (giờ Việt Nam), ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup - sở hữu khối tài sản ròng 39,3 tỷ USD, tăng 4,32%, tương đương khoảng 1,6 tỷ USD so với phiên giao dịch trước.

Với khối tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vươn lên vị trí thứ 54 trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Forbes . Đồng thời, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục giữ vị trí giàu nhất Đông Nam Á.

Thứ hạng của ông Phạm Nhật Vượng cải thiện nhanh trong thời gian gần đây. Thời điểm cuối tháng 8, Chủ tịch Vingroup sở hữu khoảng 36,5 tỷ USD, xếp thứ 60 thế giới.

Trước đó, trong bảng xếp hạng tỷ phú thường niên được Forbes công bố hồi tháng 3/2026, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 27,7 tỷ USD và đứng thứ 93 thế giới.

Cổ phiếu VIC lập đỉnh, tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp vào TOP 50 giàu nhất thế giới- Ảnh 1.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu thứ 54 thế giới theo xếp hạng của Forbes. (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, khối tài sản của ông Vượng đã vượt qua hai tỷ phú từng gắn bó với Google là Andreas von Bechtolsheim và Eric Schmidt.

Theo dữ liệu của Forbes, Andreas von Bechtolsheim cùng gia đình sở hữu khối tài sản 39,1 tỷ USD, đứng thứ 55 thế giới, trong khi Eric Schmidt nắm giữ 37,8 tỷ USD, ở vị trí 59 thế giới.

Phần lớn tài sản của Andreas von Bechtolsheim đến từ khoản đầu tư sớm trị giá 100.000 USD vào Google. Trong khi đó, Eric Schmidt giữ chức CEO Google từ năm 2001 đến 2011.

Cổ phiếu VIC liên tục bứt phá

Động lực chính thúc đẩy sự gia tăng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đến từ đà tăng giá của cổ phiếu VIC (Tập đoàn Vingroup - CTCP) trên sàn HOSE.

Trong phiên giao dịch sáng 4/9, cổ phiếu VIC có thời điểm chạm mức kỷ lục 260.000 đồng/cổ phiếu, qua đó đưa vốn hóa Vingroup lần đầu vượt 2 triệu tỷ đồng. Vingroup cũng là doanh nghiệp niêm yết đầu tiên của thị trường chứng khoán Việt Nam đạt quy mô vốn hóa 2 triệu tỷ đồng. Trước đó, Vingroup cũng là doanh nghiệp đầu tiên trên sàn chứng khoán Việt Nam vượt mốc vốn hóa 1 triệu tỷ đồng.

Đóng cửa phiên 4/9, cổ phiếu VIC dừng tại mức 256.100 đồng/cổ phiếu (tăng 4,74%). Dù vậy, mức giá đóng cửa này vẫn đánh dấu đỉnh lịch sử mới của cổ phiếu VIC.

Cổ phiếu VIC lập đỉnh, tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp vào TOP 50 giàu nhất thế giới- Ảnh 2.

Diễn biến đà tăng giá của cổ phiếu VIC trong 2 tuần qua.

Đà tăng này nối dài chuỗi tăng giá mạnh của cổ phiếu VIC trong khoảng hai tuần qua. Từ vùng giá dưới 220.000 đồng/cổ phiếu hồi giữa tháng 8, VIC lần lượt vượt qua nhiều ngưỡng quan trọng và liên tiếp thiết lập các mức đỉnh mới. Tính từ giữa tháng 8 đến nay, cổ phiếu VIC đã tăng xấp xỉ 30%. So với đầu năm, thị giá của VIC đã tăng hơn 50%.

Thanh khoản của VIC cũng tăng đáng kể. Trong 5 phiên liền trước, khối lượng khớp lệnh bình quân của VIC đạt khoảng 9 triệu cổ phiếu mỗi phiên, gần gấp đôi mức bình quân từ đầu năm và bình quân quý.

Theo Bằng Lăng

VTC News

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