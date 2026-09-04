DC4 chốt ngày thưởng gần 2 triệu cổ phiếu cho 86 cá nhân

Công ty Cổ phần Dicera Holdings (mã: DC4, sàn HoSE) thông báo ngày 18/9 tới sẽ phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Cụ thể, DC4 sẽ phát hành 1,97 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 1,83% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu phát hành đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tại thời điểm 31/1/2025.

Tại Nghị quyết HĐQT số 87/BB.HĐQT-NK5 ngày 18/7/2026, DC4 công bố danh sách 86 cán bộ nhân viên dự kiến được phân phối cổ phiếu đợt này.

Trong đó, Chủ tịch HĐQT Lê Đình Thắng dự kiến được nhận nhiều nhất với 339.700 cổ phiếu, ông Nguyễn Văn Đa - Phó Chủ tịch HĐQT dự kiến nhận về 145.300 cổ phiếu, Tổng giám đốc Trần Gia Phúc dự kiến được nhận 140.300 cổ phiếu... Ngoài ra, trong danh sách được nhận cổ phiếu đợt này còn có các Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc của DC4.

Ảnh minh họa: DC4

Trong diễn biến khác, gần đây liên tiếp nhiều người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ DC4 đăng ký mua cổ phiếu.

Trong đó, bà Phạm Thị Thúy báo cáo đã mua vào 600.000 cổ phiếu DC4 trong thời gian từ ngày 15/7/2026 đến ngày 12/8/2026 bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Qua đó, bà Thúy tăng sở hữu cổ phiếu DC4 từ gần 1,6 triệu cổ phiếu lên mức gần 2,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,45% lên 2,01% vốn tại Dicera Holdings.

ông Trần Gia Phúc - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 200.000 cổ phiếu; Kế toán trưởng Nguyễn Thị Thanh Phương đăng ký mua 68.000 cổ phiếu; Phó Tổng giám đốc Chu Văn Thanh đăng ký mua 40.000 cổ phiếu; Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tuyết Hoa đăng ký mua 60.000 cổ phiếu.

Các giao dịch nói trên dự kiến thực hiện trong thời gian từ 12/8/2026 đến 10/9/2026, cùng nhằm mục đích tăng sở hữu.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 đã soát xét, DC4 ghi nhận doanh thu gần 680 tỷ đồng, giảm gần 103 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Nhờ tiết giảm chi phí tài chính và chi phí bán hàng nên lợi nhuận sau thuế tăng 22 tỷ đồng lên mức gần 105 tỷ đồng.

Được biết, năm 2026, DC4 đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 1.415 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 182 tỷ đồng.