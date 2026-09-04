Viconship lên kế hoạch tăng vốn điều lệ vượt 5.800 tỷ đồng

CTCP Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

Theo đó, Viconship dự kiến phát hành hơn 18,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 187 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của Viconship.

Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến chào bán gần 187,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông, tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 1 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Viconship dự kiến huy động gần 1.872 tỷ đồng sẽ được dùng để góp vốn vào công ty con để thực hiện dự án đầu tư tàu container phục vụ hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính của công ty. Cụ thể như sau:

Nguồn: VSC

Viconship dự kiến thực hiện cả hai đợt phát hành nêu trên trong quý III/2026 - quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu thành công, vốn điều lệ của Viconship sẽ tăng từ gần 3.744 tỷ đồng lên mức gần 5.803 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, ông Vũ Ngọc Lâm- Phó Tổng Giám đốc của Viconship đã không thực hiện mua vào 500.000 cổ phiếu VSC như đăng ký trước đó do thay đổi kế hoạch đầu tư.

Sau giao dịch không thành công, ông Lâm vẫn duy trì sở hữu 100.000 cổ phiếu VSC, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,027% vốn tại Viconship.

Trước đó, 2 lãnh đạo của Viconship đã đăng ký bán ra cổ phiếu trong cùng khoảng thời gian từ ngày 27/8/2026 tới ngày 24/9/2026.

Cụ thể, bà Trương Anh Thư - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính đăng ký bán toàn bộ 265.125 cổ phiếu VSC, tương đương 0,07% vốn đang nắm giữ bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Mục đích giao dịch nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Nếu hoàn tất bán ra, bà Trương Anh Thư sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu VSC nào.

Tương tự, ông Nguyễn Đức Thành - Phó Tổng giám đốc kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin và Người phụ trách quản trị công ty, đăng ký bán toàn bộ 250.000 cổ phiếu VSC, tương đương 0,07% vốn điều lệ.

Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Mục đích giao dịch nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Nếu bán thành công, ông Nguyễn Đức Thành cũng không còn nắm giữ cổ phiếu VSC nào.