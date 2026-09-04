Sàn giao dịch tiền số do con trai bầu Thụy làm Phó Chủ tịch tăng vốn gần 14 lần lên 5.000 tỷ đồng, tăng 735 lần so với khi thành lập

CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Sacom (SCEX) vừa thông báo tăng vốn điều lệ từ 360 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng, tương đương gấp gần 14 lần trước đó.



Đây là lần tăng vốn quy mô lớn tiếp theo của SCEX chỉ trong chưa đầy một năm kể từ khi doanh nghiệp được thành lập.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, SCEX tiền thân là CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa LP (LPEX), được thành lập vào tháng 9/2025 với vốn điều lệ ban đầu 6,8 tỷ đồng. Đến tháng 2/2026, doanh nghiệp nâng vốn lên 360 tỷ đồng trước khi tiếp tục tăng lên mức 5.000 tỷ đồng trong năm nay.



Như vậy, so với thời điểm mới thành lập, vốn điều lệ của SCEX đã tăng hơn 735 lần.

Trong bộ máy lãnh đạo hiện nay, ông Nguyễn Xuân Thái giữ chức Phó chủ tịch HĐQT SCEX. Ông Thái là con trai ông Nguyễn Đức Thụy, Phó Chủ tịch Sacombank.



Trước khi tham gia SCEX, ông Nguyễn Xuân Thái từng góp mặt trong bộ máy quản trị của CTCP Đầu tư Thể thao Phù Đổng, đơn vị chủ quản CLB Bóng đá Ninh Bình.



Người đứng đầu SCEX hiện là ông Nguyễn Duy Khoa. Ông Khoa có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán, từng làm việc tại nhiều tổ chức như ACBS, SSI, VNDirect, Red Capital và LPBS.



Việc tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng diễn ra trong bối cảnh SCEX đang chuẩn bị nguồn lực để tham gia thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.



Tháng 3/2026, doanh nghiệp được ghi nhận trong nhóm có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ để Bộ Tài chính xem xét trong khuôn khổ chương trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa.



Theo định hướng công bố, SCEX đang tập trung đầu tư vào hạ tầng công nghệ, hệ thống bảo mật, quản trị rủi ro, blockchain và an ninh thông tin. Doanh nghiệp cũng xây dựng nền tảng giao dịch hướng đến nhiều nhóm khách hàng, trong đó có cả nhà đầu tư mới tiếp cận thị trường tài sản số.

