Chủ đầu tư ngoại của khu đô thị đắc địa hàng đầu Tp.HCM báo lãi tăng 40% sau 6T2026, lợi nhuận tích luỹ đã vượt 13.500 tỷ

Theo báo cáo tình hình tài chính bán niên 2026, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đạt gần 1.669 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.355 tỷ đồng, tăng 40%.

Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu đạt hơn 17.053 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 954 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 47%, lên hơn 13.556 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận tích lũy này hiện lớn gấp hơn 14 lần vốn góp của chủ sở hữu.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) của Phú Mỹ Hưng cải thiện từ 2,86% lên 3,42%. Ngược lại, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ 9,27% xuống 7,95%, chủ yếu do quy mô vốn chủ sở hữu tăng nhanh hơn lợi nhuận.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tại cuối tháng 6 còn hơn 22.521 tỷ đồng, giảm khoảng 4% so với một năm trước.

Đáng chú ý, cơ cấu vay nợ có sự dịch chuyển rõ rệt. Nợ vay ngân hàng tăng 46%, lên hơn 8.279 tỷ đồng, trong khi dư nợ trái phiếu giảm 35%, còn gần 4.895 tỷ đồng.

Trong số này, trái phiếu trong nước chỉ còn 300 tỷ đồng, còn dư nợ trái phiếu quốc tế đạt gần 4.596 tỷ đồng.

Theo báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, trong 6 tháng đầu năm Phú Mỹ Hưng đã chi tổng cộng khoảng 599 tỷ đồng để thực hiện nghĩa vụ với trái chủ, gồm 566,7 tỷ đồng tiền gốc và 32,5 tỷ đồng tiền lãi.

Riêng ngày 15/6, doanh nghiệp thanh toán hơn 11 tỷ đồng tiền lãi và 266,7 tỷ đồng tiền gốc đối với lô trái phiếu PMH.1700.2019.01. Cùng ngày, Phú Mỹ Hưng tiếp tục trả 300 tỷ đồng tiền gốc và khoảng 10,8 tỷ đồng tiền lãi cho lô PMH.1700.2019.02.

Liên doanh hơn 30 năm và loạt dự án mới

Phú Mỹ Hưng được thành lập vào tháng 5/1993 dưới hình thức liên doanh giữa Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Phú Mỹ Hưng Asia Holdings, tiền thân là Tập đoàn CT&D của Đài Loan.

Trong cơ cấu liên doanh, phía Tân Thuận IPC góp 30% vốn, phần còn lại thuộc nhà đầu tư nước ngoài.

Tên tuổi doanh nghiệp gắn liền với Khu đô thị Phú Mỹ Hưng ở phía Nam TP HCM. Dự án được phát triển trên khu vực từng chủ yếu là đất đầm lầy, sau đó trở thành một trong những khu đô thị quy mô và đồng bộ nổi bật của thành phố.

Phú Mỹ Hưng định hướng khu đô thị này theo mô hình đa chức năng, tích hợp tài chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục, văn hóa, nhà ở và vui chơi giải trí, đồng thời đóng vai trò hạt nhân phát triển khu vực phía Nam TP HCM.

Bên cạnh dự án chủ lực tại TP HCM, doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động sang những thị trường mới. Từ đầu năm 2026, Phú Mỹ Hưng đưa ra thị trường dự án căn hộ Harmonie tại khu vực đông bắc TP HCM, đồng thời tiếp tục mở bán sản phẩm tại khu đô thị Hồng Hạc City ở Bắc Ninh.

Gần đây, doanh nghiệp cũng khởi công The Maverick tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Mỹ, TP HCM, tiếp tục bổ sung nguồn cung mới trong hệ sinh thái bất động sản mà công ty đã phát triển hơn ba thập kỷ qua.