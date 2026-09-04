Công ty đằng sau cáp treo Fansipan đạt kỷ lục thế giới bất ngờ báo lãi lớn

Theo công bố thông tin về tình hình tài chính, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 317 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026. Cùng kỳ năm 2025, doanh nghiệp lỗ trước thuế gần 149 tỷ đồng.

Sau thuế, công ty lãi gần 281 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 173 tỷ đồng. Nhờ kết quả này, tại ngày 30/6/2026, doanh nghiệp đã xóa sạch lỗ lũy kế và dư ra lợi nhuận chưa phân phối gần 87 tỷ đồng.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2026 cũng cao hơn đáng kể so với lợi nhuận cả năm gần nhất của Cáp treo Fansipan Sa Pa. Năm 2025, doanh nghiệp lãi sau thuế hơn 28,7 tỷ đồng, gấp 2,25 lần năm 2024. Như vậy, lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2026 đã tương đương gần 10 lần mức thực hiện của cả năm 2025.

Song song với sự cải thiện về lợi nhuận, quy mô vốn của Cáp treo Fansipan Sa Pa tiếp tục tăng mạnh.

Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu đạt gần 6.087 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước là hơn 2.221 tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng từ khoảng 2.616 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng.

Trong khi vốn chủ sở hữu tăng, tổng nợ phải trả giảm từ hơn 11.862 tỷ đồng tại ngày 30/6/2025 xuống còn khoảng 10.402 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026.

Trong cơ cấu nợ, vay ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 7.827 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu ở mức gần 834 tỷ đồng, tăng nhẹ từ hơn 820 tỷ đồng một năm trước.

Tổng tài sản của Cáp treo Fansipan Sa Pa tại ngày 30/6 là 16.489 tỷ đồng.

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa được thành lập năm 2013, đặt trụ sở tại phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai và là đơn vị vận hành quần thể công trình du lịch văn hóa, dịch vụ cáp treo, vui chơi giải trí, khách sạn Fansipan Sa Pa (Lào Cai), tên thương mại là Sun World Fansipan Legend.

Cáp treo Fansipan được khởi công tháng 11/2013 và chính thức đi vào hoạt động ngày 02/02/2016.

Cáp treo Fansipan là tuyến cáp treo 3 dây với chiều dài 6.292,5m, bao gồm 6 trụ chính, mỗi trụ cách nhau 1km. Hệ thống cáp treo bao gồm 33 cabin, tổng công suất lên tới 2.000 khách/giờ. Sức chứa tối đa là 35 người/cabin. Xung quanh cabin là 6 mặt kính cường lực trong suốt. Đặc biệt, Cáp treo Fansipan đạt kỷ lục Guinness là hệ thống cáp treo có độ chênh giữa ga đi – ga đến lớn nhất thế giới (1.410m).