ĐHĐCĐ bất thường của TTG Group: Chốt huy động 165 tỷ đồng, gần 70% tiền sẽ rót vào chuỗi spa, chăm sóc sức khỏe

Ngày 4/9, CTCP Royal Healthtech TTG (mã chứng khoán: TTG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 tại Hà Nội, đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình chuyển hướng từ một doanh nghiệp có lịch sử hơn 30 năm trong ngành may mặc sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Tại đại hội, 36 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện hơn 2,05 triệu cổ phiếu, đã thông qua toàn bộ các tờ trình với tỷ lệ 100% số phiếu tham gia biểu quyết. Các nội dung đáng chú ý xoay quanh việc huy động vốn, đầu tư mở rộng chuỗi spa, thay đổi ngành nghề kinh doanh, xử lý tài sản cũ và kiện toàn nhân sự.

Chào bán riêng lẻ 5,5 triệu cổ phiếu với giá 30.000 đồng/cổ phiếu

Theo phương án được thông qua, Royal Healthtech TTG sẽ chào bán riêng lẻ 5,5 triệu cổ phiếu với giá 30.000 đồng/cổ phiếu cho 12 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, qua đó huy động tối đa 165 tỷ đồng.﻿

TTG đang có vốn điều lệ 34 tỷ đồng, tương ứng khoảng 3,4 triệu cổ phiếu lưu hành. Như vậy, riêng lượng cổ phiếu chuẩn bị phát hành tương đương 161,76% số cổ phiếu hiện hữu.

Nếu đợt chào bán hoàn tất, vốn điều lệ của TTG sẽ tăng từ 34 tỷ đồng lên 89 tỷ đồng, tức tăng hơn 2,6 lần. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Bà Phạm Thị Huy, Chủ tịch HĐQT Royal Healthtech TTG dự kiến mua 2,315 triệu cổ phiếu với tổng số tiền khoảng 69,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 42% tổng lượng vốn TTG muốn huy động. Nếu hoàn tất, số cổ phiếu bà Huy sở hữu dự kiến tăng từ 800.000 lên 3,1 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 35% vốn điều lệ sau phát hành.

Đại hội ngày 4/9 cũng xem xét nội dung miễn chào mua công khai đối với Chủ tịch TTG trong đợt phát hành riêng lẻ này.

Bà Phạm Thị Huy, Chủ tịch HĐQT Royal Healthtech TTG phát biểu

Giảm tiền mua bất động sản, tăng vốn cho spa lên 113,6 tỷ đồng

Điểm mới so với phương án TTG công bố trước đại hội là thay đổi cách phân bổ 165 tỷ đồng huy động.

Ban đầu, công ty dự kiến dành 58,8 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng ba bất động sản và 106,2 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các địa điểm kinh doanh spa. Tuy nhiên, phương án trình tại đại hội ngày 4/9 đã điều chỉnh giảm giá trị dự kiến của cả ba bất động sản.

Hai quyền sử dụng đất tại Mộc Châu, Sơn La lần lượt được điều chỉnh giá trị nhận chuyển nhượng tối đa xuống 7,1 tỷ đồng và 5,7 tỷ đồng. Sàn thương mại - dịch vụ rộng 535 m² tại 93 Láng Hạ, Hà Nội được điều chỉnh xuống tối đa 38,6 tỷ đồng.

Tổng số tiền dự kiến dành cho ba bất động sản vì vậy giảm từ 58,8 tỷ xuống 51,4 tỷ đồng.

Phần vốn huy động sẽ chuyển sang hoạt động kinh doanh mới. TTG dự kiến dành 113,6 tỷ đồng cho cơ sở vật chất, trang thiết bị và các hạng mục phục vụ hoạt động tại các địa điểm spa, tăng 7,4 tỷ đồng so với phương án trước.

Như vậy, gần 69% tổng số tiền 165 tỷ đồng TTG muốn huy động sẽ trực tiếp chảy vào hoạt động spa và chăm sóc sức khỏe. Đây là bước đi tiếp nối một quá trình chuyển hướng khá nhanh của doanh nghiệp từng được biết đến với tên May Thanh Trì.

Bước ngoặt của công ty may 30 năm tuổi﻿

Tiền thân TTG là Xí nghiệp May xuất khẩu Thanh Trì, thành lập từ năm 1992. Sau cổ phần hóa, CTCP May Thanh Trì được thành lập năm 2008 và cổ phiếu TTG bắt đầu giao dịch trên thị trường chứng khoán từ năm 2010. Trong nhiều năm, doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc xuất khẩu sang Mỹ, Hàn Quốc, Canada, Nhật Bản và EU.

Tuy nhiên, hoạt động truyền thống những năm gần đây không còn tạo ra quy mô lớn. Năm 2025, doanh thu của TTG chỉ đạt 28,3 tỷ đồng, giảm 23,5% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 8,6 tỷ đồng nhưng một phần đáng kể đến từ doanh thu tài chính. Doanh nghiệp từng thừa nhận hiệu quả của hoạt động sản xuất cốt lõi chưa đạt kỳ vọng và kết quả kinh doanh phụ thuộc nhiều hơn vào hoạt động tài chính.

Bước ngoặt diễn ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 1/6/2026, khi doanh nghiệp đổi tên từ CTCP May Thanh Trì thành CTCP Royal Healthtech TTG, thay đổi bộ máy quản trị và xác lập chiến lược mới cho giai đoạn 2026-2031 với trọng tâm là chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và spa.

Chỉ trong tháng 6, TTG đã đầu tư khoảng 34 tỷ đồng vào cơ sở vật chất cho hoạt động chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tại ba địa điểm ở Hà Nội, Phú Thọ và TP.HCM dưới thương hiệu Plumeria Spa by Royal. Đến tháng 7, hoạt động kinh doanh mới này mang về khoảng 5 tỷ đồng doanh thu.

Theo kế hoạch từng được doanh nghiệp công bố, TTG còn dự kiến đầu tư thêm 8 dự án spa trong quý IV/2026 với tổng mức đầu tư xấp xỉ 100 tỷ đồng. Doanh nghiệp kỳ vọng mỗi cơ sở có thể thu hồi vốn trung bình trong 12-18 tháng và đạt biên lợi nhuận khoảng 15-20%.

Bên cạnh câu chuyện tăng vốn, Đại hội ngày 4/9 cũng thay đổi một vị trí trong HĐQT. Ông Situ Yaowei từ nhiệm Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán vì lý do cá nhân. Bà Chu Thị Tuyến, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Vân Minh Hải, được bầu bổ sung vào HĐQT Royal Healthtech TTG nhiệm kỳ 2026-2031.