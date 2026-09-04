Người từng cho Bamboo Airways vay hơn 7.700 tỷ đồng bị tạm hoãn xuất cảnh

Theo thông báo của Cục thuế tỉnh Gia Lai gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) ngày 3/9, ông Lê Thái Sâm bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, do là chủ sở hữu hưởng lợi của CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways).

Đến thời điểm ban hành thông báo, tổng số tiền thuế Bamboo Airways còn nợ là 440,6 tỷ đồng.

Cơ quan thuế cho biết Bamboo Airways cần hoàn tất khoản thuế còn thiếu thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia để việc xử lý, hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện kịp thời.

Sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ và số tiền thuế nợ tại thời điểm tra cứu giảm xuống dưới mức phải áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế sẽ tiến hành thủ tục hủy bỏ theo quy định.



Ông Lê Thái Sâm từng cho Bamboo Airways vay hơn 7.700 tỷ đồng



Bamboo Airways được thành lập ngày 31/5/2017 bởi ông Trịnh Văn Quyết. Sau các biến cố pháp lý liên quan đến ông Quyết và Tập đoàn FLC, hãng hàng không này rơi vào giai đoạn khó khăn về tài chính và phải triển khai quá trình tái cấu trúc trên diện rộng.



Trong giai đoạn này, ông Lê Thái Sâm trở thành một trong những nhân vật đáng chú ý tại Bamboo Airways khi tham gia bộ máy quản trị và hỗ trợ nguồn lực tài chính cho hãng.



Theo số liệu từng được công bố, tính đến ngày 10/4/2023, tổng số tiền ông Sâm cho Bamboo Airways vay đã vượt 7.727 tỷ đồng. Khoản vay được ghi nhận trong bối cảnh hãng gặp nhiều khó khăn về dòng tiền sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố.



Ông Sâm bắt đầu tham gia bộ máy quản trị của Tập đoàn FLC từ tháng 7/2022 và Bamboo Airways từ tháng 8/2022. Sau đó, ông từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways trong quá trình hãng triển khai kế hoạch tái cơ cấu.



Đến ngày 12/11/2025, HĐQT Bamboo Airways thống nhất bầu ông Bùi Quang Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, thay ông Lê Thái Sâm.



Trở thành Tổng giám đốc Bamboo Airways Cargo



Dù rời ghế Chủ tịch Bamboo Airways, ông Lê Thái Sâm tiếp tục đảm nhiệm vị trí quản lý tại một doanh nghiệp trong hệ sinh thái của hãng.



Theo nội dung đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 17/8, CTCP Hàng hóa Hàng không Tre Việt - Bamboo Airways Cargo đã thay đổi nhân sự cấp cao.



Ông Hoàng Mạnh Tân, sinh năm 1970, thôi giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Người thay thế là ông Lê Thái Sâm.



Bamboo Airways Cargo được thành lập ngày 9/12/2022 với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng. Tại thời điểm thành lập, Bamboo Airways sở hữu 75% vốn, tương đương phần vốn góp 15 tỷ đồng.



Đến ngày 13/3/2023, chỉ khoảng ba tháng sau khi đi vào hoạt động, Bamboo Airways Cargo tăng mạnh vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.



Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không.



Ông Lê Thái Sâm được giới thiệu là doanh nhân có hơn 30 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, thương mại, dịch vụ, tài chính và ngân hàng.