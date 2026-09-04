“Ông vua taxi” một thời Vinasun lỗ gần 14 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, mã VNS) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng sau soát xét với số lỗ sau thuế 13,93 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 24,1 tỷ đồng.

Riêng công ty mẹ Vinasun lỗ 12,18 tỷ đồng, so với mức lãi 22,39 tỷ đồng cùng kỳ.

Theo Vinasun, nguyên nhân chính là doanh thu kinh doanh giảm 7,1% so với cùng kỳ, trong khi công ty vẫn tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ tài xế.

Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm của Vinasun giảm 7,1% xuống còn 419 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn chỉ giảm khoảng 1,2%, xuống 346,5 tỷ đồng. Việc chi phí giảm chậm hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp giảm gần 28%, từ 100,4 tỷ xuống 72,6 tỷ đồng.

Một nguồn đóng góp khác cũng suy giảm mạnh. Lợi nhuận khác của Vinasun chỉ còn 2,8 tỷ đồng, giảm khoảng 80% so với mức 14,1 tỷ đồng cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng hơn 3% lên 16,4 tỷ đồng, gần như toàn bộ là chi phí lãi vay.



Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng giảm khoảng 4% xuống 33,9 tỷ đồng, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng hơn 5% lên 42,4 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Vinasun đạt khoảng 1.716 tỷ đồng, giảm hơn 3% so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định chiếm phần lớn với khoảng 1.425 tỷ đồng, chủ yếu là phương tiện vận tải phục vụ hoạt động taxi.

Tổng vay và nợ thuê tài chính của doanh nghiệp ở mức 467,1 tỷ đồng, giảm hơn 6% so với đầu năm. Các khoản vay ngân hàng dài hạn chủ yếu được sử dụng để mua phương tiện vận tải.



Đáng chú ý, Vinasun cho biết tại ngày 30/6, công ty chưa đáp ứng một cam kết tài chính trong hợp đồng tín dụng với HSBC. Doanh nghiệp và ngân hàng đang làm việc để cập nhật lại cam kết trong hợp đồng.

Trong bối cảnh 6 tháng đầu năm tiếp tục thua lỗ, Ban Tổng giám đốc đã lập kế hoạch dòng tiền cho 12 tháng tiếp theo, trong đó tính đến tăng trưởng doanh thu và tối ưu hiệu quả hoạt động để cải thiện dòng tiền, đáp ứng nghĩa vụ đến hạn và duy trì hoạt động liên tục.