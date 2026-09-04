Nóng: Heineken sắp xây nhà máy bia lớn nhất châu Á tại Việt Nam

Tập đoàn bia Heineken của Hà Lan đang đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam, với kế hoạch xây dựng nhà máy bia lớn nhất châu Á, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh vượt ra ngoài phân khúc cao cấp do các thương hiệu Heineken và Tiger dẫn dắt để tiến sâu hơn vào thị trường bia phổ thông.

Có trụ sở tại Amsterdam, Heineken đã xác định 17 thị trường trọng điểm trong chiến lược trung hạn đến năm 2030, trong đó Việt Nam được xem là một trong những thị trường quan trọng nhất. Ông Jacco van der Linden, Chủ tịch Heineken khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), đánh giá Việt Nam là “một trong những thị trường bia hấp dẫn nhất thế giới”.

Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất quan trọng của Heineken tại châu Á

Kể từ khi gia nhập Việt Nam vào năm 1991, Heineken đã đầu tư khoảng 1 tỷ USD vào thị trường này và cam kết rót thêm 500 triệu USD trong vòng 5-10 năm tới. Bên cạnh đó, Malaysia và Indonesia cũng nằm trong nhóm thị trường trọng điểm của Heineken. Tuy nhiên, theo ông, quy mô thị trường Việt Nam lớn hơn đáng kể, đồng thời mức tiêu thụ bia bình quân đầu người cũng cao hơn. Một trong những nguyên nhân là hoạt động tiêu thụ rượu bia tại Việt Nam ít chịu tác động bởi các yếu tố tôn giáo.

Sau nhiều năm phát triển, Heineken và Tiger đã giúp tập đoàn giữ vị thế dẫn đầu rõ rệt trong phân khúc bia cao cấp tại Việt Nam. Tuy nhiên, Heineken đang nhìn thấy dư địa tăng trưởng mới ở thị trường đại chúng và từng bước mở rộng danh mục sản phẩm với các thương hiệu địa phương như Larue và Bivina.

“Ước mơ và tham vọng của tôi đối với Heineken Việt Nam là trở thành một đối thủ mạnh hơn nữa trong thị trường bia phổ thông”, ông Linden chia sẻ.

Dù phải cạnh tranh với những nhà sản xuất nội địa có vị thế vững chắc như Sabeco, đơn vị sở hữu thương hiệu Bia Saigon, và Habeco, nổi tiếng với Bia Hanoi, Heineken vẫn đặt mục tiêu mở rộng thị phần bằng cách phát triển các sản phẩm và thương hiệu phù hợp hơn với thị hiếu địa phương. Chiến lược này được hỗ trợ bởi mạng lưới phân phối rộng khắp cùng hoạt động tiếp thị được đầu tư mạnh.

Không chỉ là thị trường tiêu thụ, Việt Nam ngày càng giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới sản xuất của Heineken. Theo ông, lợi thế của Việt Nam nằm ở lực lượng lao động được đào tạo bài bản, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, cùng môi trường kinh doanh tương đối ổn định. Hơn nữa, Chính phủ có chính sách ổn định, hỗ trợ doanh nghiệp... giúp tập đoàn này dễ dàng quản lý thương hiệu khi có sự thay đổi sắp xảy ra.

Nhà máy Heineken tại Vũng Tàu, Việt Nam (Ảnh: Heineken)

Hiện tại, Heineken đang vận hành Nhà máy bia Vũng Tàu, cơ sở sản xuất lớn nhất của tập đoàn tại nước ta. Nhà máy đang được mở rộng với mục tiêu trở thành cơ sở sản xuất bia lớn nhất châu Á.

“Sản xuất bia là một cuộc chơi quy mô... chúng tôi muốn đầu tư vào Việt Nam để tiếp tục mở rộng”, ông Jacco van der Linden cho biết.

Tháng 3/2026, Heineken công bố kế hoạch đóng cửa nhà máy sản xuất Tiger Beer tại Singapore, đồng thời chuyển hoạt động sản xuất sang Việt Nam và Malaysia. Quyết định này thu hút sự chú ý khi Tiger vốn là thương hiệu gắn liền với Singapore, dù hoạt động quản lý thương hiệu vẫn được duy trì tại quốc đảo này.

Theo Heineken, quyết định trên chủ yếu xuất phát từ yếu tố kinh tế. Ông Linden cho biết nhà máy tại Singapore đã vận hành lâu năm và sẽ cần khoản đầu tư đáng kể chỉ để duy trì hoạt động. Điều này khiến cơ sở này khó cạnh tranh về chi phí so với các địa điểm sản xuất khác trong khu vực.

Ở cấp độ khu vực, châu Á - Thái Bình Dương đang ngày càng trở thành động lực quan trọng đối với tăng trưởng, đổi mới và sản xuất của Heineken, nhờ những xu hướng nhân khẩu học thuận lợi cùng nhu cầu tiêu dùng ngày càng gia tăng.

Quá trình đô thị hóa, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và những thay đổi tích cực về nhân khẩu học tiếp tục tạo động lực cho thị trường bia châu Á. Trong khi đó, thu nhập ngày càng tăng đang thúc đẩy xu hướng cao cấp hóa sản phẩm. Ông Linden cho rằng tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của châu Á đối với các xu hướng tiêu dùng toàn cầu cũng góp phần củng cố vị trí chiến lược của khu vực này.

Một số sản phẩm như Tiger Crystal và Heineken Silver, với đặc trưng nhẹ hơn và ít đắng hơn, được phát triển tại châu Á nhằm đáp ứng khẩu vị của người tiêu dùng địa phương. Tại nhiều thị trường châu Á, bia thường được sử dụng cùng các món ăn thay vì được thưởng thức như một loại đồ uống độc lập như phổ biến tại châu Âu.

“Nếu chúng ta không nhạy bén với các xu hướng và không chú trọng đến việc luôn sát cánh cùng người tiêu dùng ở đây, tôi hoàn toàn tin chắc rằng không phải mọi thứ từ phương Tây đều sẽ thành công ở đây”, ông nói.

Ấn Độ nổi lên như cơ hội tăng trưởng dài hạn

Bên cạnh Đông Nam Á, Heineken cũng đánh giá Ấn Độ là một thị trường có tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn. Dù mức tiêu thụ bia bình quân đầu người tại đây vẫn khá thấp, khoảng 2 lít mỗi năm, chỉ bằng một phần nhỏ so với Việt Nam, sở thích của người tiêu dùng đang có dấu hiệu thay đổi.

Theo truyền thống, Ấn Độ là thị trường thiên về các loại đồ uống có cồn mạnh. Tuy nhiên, người tiêu dùng trẻ đang ngày càng quan tâm đến bia.

“Đặc biệt là thế hệ trẻ không còn muốn uống rượu mạnh nữa... họ tìm kiếm sự điều độ, và bia chính là lựa chọn phù hợp”, ông Linden cho biết.

Vì sao Nhật Bản không nằm trong nhóm ưu tiên?

Dù Nhật Bản là một trong những thị trường bia lớn nhất thế giới, đây lại không phải thị trường trọng tâm trong chiến lược của Heineken. Khi xác định các thị trường ưu tiên, tập đoàn xem xét nhiều yếu tố, bao gồm quy mô thị trường, tiềm năng tăng trưởng và khả năng xây dựng vị thế dẫn đầu.

Ông Linden cho biết cơ hội để Heineken vươn lên vị trí dẫn đầu tại Nhật Bản tương đối hạn chế do phải cạnh tranh với những nhà sản xuất bia nội địa có vị thế vững chắc. “Đối với chúng tôi, đây không phải là thị trường ưu tiên như Việt Nam, Ấn Độ hay Indonesia, đơn giản vì chúng tôi không phải là nhà cung cấp hàng đầu hay thứ hai tại quốc gia này”, ông nói.

Theo Nikkei Asia