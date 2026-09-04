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Tổng công ty Điện lực miền Nam cảnh báo khẩn

| | Doanh nghiệp

Tổng công ty Điện lực miền Nam cảnh báo khẩn

Website giả mạo tại địa chỉ evnquocgia(.)com đang cố tình sao chép giao diện, hình ảnh, logo và nhãn hiệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trang web này chứa các nút tải ứng dụng giả mạo huy hiệu Google Play và App Store nhằm lừa đảo người dùng tải về file ứng dụng giả mạo mang tên "CSKH EVNSPC".

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa phát cảnh báo khẩn tới khách hàng về thủ đoạn giả mạo website và ứng dụng chăm sóc khách hàng nhằm cài mã độc, từ đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng.

Theo EVNSPC, thời gian gần đây xuất hiện website có tên miền evnquocgia.com, được thiết kế với giao diện, hình ảnh, logo và nhận diện thương hiệu gần giống các kênh chính thức của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Đáng chú ý, trang web giả mạo này còn gắn các biểu tượng tải ứng dụng Google Play và App Store để tạo lòng tin. Khi người dùng nhấp vào, đối tượng xấu có thể dụ tải file ứng dụng mang tên “CSKH EVNSPC”, thực chất chứa mã độc và tiềm ẩn nguy cơ đánh cắp thông tin, tài khoản ngân hàng của khách hàng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam cảnh báo khẩn- Ảnh 1.

Website giả mạo.

EVNSPC khuyến cáo khách hàng không truy cập website evnquocgia(.)com và không tải hay cài đặt bất kỳ file APK nào từ các đường link lạ ngoài cửa hàng ứng dụng chính thức.

EVNSPC cho biết ứng dụng chăm sóc khách hàng chính thức của EVNSPC chỉ có duy nhất trên CH Play và App Store.﻿

Yên Chi

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