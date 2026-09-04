PNJ tăng cường nguồn lực tài chính, chuẩn bị cho giai đoạn tái thiết

Thỏa thuận được thực hiện trong bối cảnh PNJ đang tích cực triển khai quá trình tái thiết, tập trung củng cố nền tảng vận hành, nâng cao hiệu quả và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo Báo cáo tài chính bán niên 2026, PNJ ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất 728,5 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng cho các tổn thất có thể phát sinh liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa đã bán, trên cơ sở nguyên tắc thận trọng và nhằm phản ánh đầy đủ hơn các nghĩa vụ có thể phát sinh.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, PNJ xác định việc tăng cường nguồn lực tài chính là điều kiện cần thiết để Công ty gia tăng sự chủ động về vốn lưu động, duy trì hoạt động kinh doanh và tạo thêm dư địa triển khai quá trình tái thiết nhanh chóng, mạnh mẽ hơn.

Để thu xếp nguồn vốn cho khoản vay nói trên, các thành viên gia đình Chủ tịch HĐQT dự kiến thực hiện giao dịch bán cổ phiếu PNJ. Các giao dịch sẽ được triển khai theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và công bố thông tin. Bà Cao Thị Ngọc Dung và gia đình tiếp tục là nhóm cổ đông lớn và duy trì cam kết lâu dài với PNJ.

PNJ trân trọng sự đồng hành và cam kết của gia đình Chủ tịch HĐQT trong việc chủ động huy động nguồn lực để hỗ trợ Công ty trong giai đoạn quan trọng này. Nguồn vốn bổ sung sẽ giúp PNJ chuyển mình và củng cố nền tảng cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Tiếp đó, Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kinh doanh điều chỉnh cho năm tài chính 2026 và định hướng hoạt động sắp tới tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được tổ chức vào ngày 21/10/2026.