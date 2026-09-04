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Xuất hiện đội bóng mang tên Hưng Yên FC, ông Đặng Thành Tâm có mối liên hệ đặc biệt

| | Doanh nghiệp

Xuất hiện đội bóng mang tên Hưng Yên FC, ông Đặng Thành Tâm có mối liên hệ đặc biệt

Tháng 7/2026, CLB Trẻ PVF-CAND được chuyển giao cho đơn vị quản lý mới là Công ty Cổ phần KBC Hưng Yên. Đội bóng được sử dụng địa danh địa phương với tên gọi CLB Bóng đá Hưng Yên.

Chiều ngày 3/9, tại trụ sở Bộ Công an diễn ra lễ xuất quân Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Công an nhân dân và lễ chuyển giao CLB Trẻ PVF-CAND thành CLB Bóng đá Hưng Yên.

Dự buổi lễ có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước đó, tháng 7/2026, CLB Trẻ PVF-CAND được chuyển giao cho đơn vị quản lý mới là Công ty Cổ phần KBC Hưng Yên. Đội bóng được sử dụng địa danh địa phương với tên gọi CLB Bóng đá Hưng Yên.

Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyên môn, Hưng Yên FC được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấp thuận đăng ký tham dự Giải hạng Nhất quốc gia. Mùa giải 2026/27, Hưng Yên FC đăng ký 28 cầu thủ, trong đó lực lượng chủ yếu được kế thừa từ CLB Trẻ PVF-CAND.

Theo HLV Bùi Đoàn Quang Huy, thuận lợi năm nay là giải có 2 suất thăng hạng trực tiếp. Ông Quang Huy đánh giá các đội có tham vọng gồm Becamex TPHCM, Công an Nhân dân, Thái Nguyên và Hưng Yên cũng đặt mục tiêu thăng hạng.

Theo ông Bùi Đoàn Quang Huy, CLB Hưng Yên không có ngôi sao mà xây dựng đội bóng dựa trên cả tập thể. Theo danh sách đăng ký với BTC giải, Hưng Yên sở hữu nhiều cầu thủ trẻ giàu tiềm năng và cả những gương đáng giá, nổi bật là tiền vệ Việt kiều Mạc Hồng Quân, thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, tiền đạo Dương Thanh Tùng và ngoại binh Joseph Khalio...

Được biết Hưng Yên hiện tập luyện tại Trung tâm PVF, chưa có cơ sở vật chất riêng để chủ động tập luyện sinh hoạt. Theo HLV Bùi Đoàn Quang Huy, đây cũng là một khó khăn nhưng ông và các cầu thủ sẽ khắc phục để chơi tốt.﻿

Công ty Cổ phần KBC Hưng Yên là doanh nghiệp mới thành lập ngày 8/7/2026, trụ sở tại Cụm công nghiệp Kim Động, Hưng Yên. Ngành nghề chính đăng ký là hoạt động của các câu lạc bộ thể thao, cụ thể là hoạt động câu lạc bộ bóng đá. ﻿Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc là ông Phạm Văn Lực.

Ông Phạm Văn Lực đang giữ vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách đô thị tại Saigontel, đồng thời là người đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư Kinh Bắc, đều thuộc hệ sinh thái của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã CK: KBC) hiện do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch HĐQT.﻿

Yên Chi

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