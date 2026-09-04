Ồ ạt tuyển dụng nhân sự cho tuyến đường sắt 9.000 tỷ đồng do Sun Group đầu tư

Tuyển 168 nhân sự cho tuyến đường sắt LRT Phú Quốc

Trưa 4/9, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM (HURC1) cho biết, HURC1 thông báo tuyển 168 nhân sự để đào tạo, tiếp nhận chuyển giao công nghệ vận hành và bảo dưỡng tuyến đường sắt LRT Phú Quốc.

Theo đó, HURC1 cần tuyển 130 nhân sự vận hành và 38 nhân sự bảo dưỡng. Đây là lực lượng được đào tạo nghiệp vụ và tiếp nhận công nghệ nhằm chuẩn bị nhân sự cho quá trình đưa tuyến LRT Phú Quốc vào vận hành, khai thác.﻿

Trong 130 vị trí vận hành, số lượng lớn nhất là nhân viên nhà ga. Đối với nhóm vận hành, ứng viên được ưu tiên dưới 35 tuổi, tốt nghiệp THPT trở lên, có sức khỏe và thị lực tốt, không bị mù màu hoặc rối loạn sắc giác. Nam được ưu tiên cao trên 1,65m, nữ trên 1,60m. Khả năng tiếng Anh giao tiếp hoặc tiếng Trung là lợi thế.



38 nhân sự bảo dưỡng được chia thành 7 nhóm chuyên môn, gồm kỹ thuật đầu máy - toa xe, thông tin - tín hiệu, điện, cơ điện nhà ga, hạ tầng, thiết bị - depot và kế hoạch - tổng hợp.



Cả hai nhóm nhân sự đều được đào tạo trong 4 tháng, gắn với yêu cầu chuyển giao công nghệ theo tiêu chuẩn của nhà thầu. Sau khi hoàn thành chương trình, được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc bằng cấp theo quy định, học viên sẽ được tuyển dụng chính thức và bố trí công việc khi tuyến LRT Phú Quốc đi vào khai thác.﻿

﻿Tuyến LRT Phú Quốc do Sun Group đầu tư

HURC1, đơn vị đang trực tiếp khai thác tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên tại TP.HCM, đang mở rộng kinh nghiệm vận hành đường sắt đô thị sang Phú Quốc. Tháng 8/2026, doanh nghiệp đã ký hợp đồng tư vấn với Tập đoàn Sun Group, đảm nhiệm các nội dung liên quan đến vận hành, đào tạo nhân sự và chạy thử tuyến LRT Phú Quốc.



Tuyến LRT Phú Quốc có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, được triển khai theo phương thức BOT do Sun Group đầu tư. Công trình được xem là một trong những dự án hạ tầng giao thông quan trọng phục vụ APEC 2027, đồng thời bổ sung phương thức vận tải công cộng hiện đại cho đặc khu Phú Quốc trong dài hạn.



Sau khoảng 8 tháng thi công, dự án đã chuyển sang giai đoạn lắp đặt đường ray. Theo thiết kế, tuyến sử dụng đoàn tàu 3 toa, vận hành bằng năng lượng sạch, tốc độ thiết kế từ 70-100 km/h và có khả năng vận chuyển tối đa khoảng 4.500 hành khách mỗi giờ.



Khi đi vào hoạt động, LRT Phú Quốc dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tới khu vực Nam đảo, Trung tâm Hội nghị APEC và các tổ hợp du lịch lớn xuống còn khoảng 20 phút.﻿