Đúng ngày Quốc khánh 2/9, đại công trường APEC 2027 ở Đảo Ngọc diễn ra cảnh tượng không ngờ

Trong khi nhiều người tận hưởng kỳ nghỉ Quốc khánh, tại các đại công trường phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc, khoảng 15.500 kỹ sư, công nhân vẫn làm việc xuyên lễ. Một trong những hình ảnh đặc biệt nhất diễn ra ngay sáng 2/9, khi tiếng máy tạm ngừng để hàng nghìn người lao động cùng hướng về lá cờ Tổ quốc.

Quốc ca vang lên giữa đại công trường

6h sáng trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, một cảnh tượng đặc biệt diễn ra tại các công trường phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 ở Phú Quốc.

Tiếng máy móc, tiếng thép và những cuộc trao đổi công việc vốn liên tục vang lên trên công trường tạm lắng. Trong trang phục lao động, mũ bảo hộ vẫn trên đầu, các kỹ sư và công nhân đứng trang nghiêm trước lá cờ đỏ sao vàng, cùng hát Quốc ca trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới.

Ngay sau khi lễ chào cờ kết thúc, từng nhóm công nhân trở về vị trí. Máy móc hoạt động trở lại, các cấu kiện tiếp tục được lắp dựng và những ca làm việc xuyên lễ lại nối tiếp.

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Theo Thông tấn xã Việt Nam, trong dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, khoảng 15.500 kỹ sư, công nhân tại các dự án phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc đã đăng ký làm việc xuyên lễ, duy trì nhịp thi công "3 ca, 4 kíp".

Ông Nguyễn Tiến Hợp, Giám đốc điều hành các dự án PPP tại Phú Quốc thuộc Tập đoàn Sun Group, cho biết 6 dự án phục vụ APEC 2027 đang đồng loạt bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Đây cũng là lý do lực lượng lớn nhân sự tiếp tục được duy trì trong những ngày nghỉ.

Không chỉ tổ chức thi công, tại các khu lán trại và vị trí làm việc, đại diện ban quản lý dự án cùng các đơn vị cũng đến thăm hỏi, động viên những lao động ở lại công trường dịp lễ.

Trước đó, ngày 1/9, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng cùng lãnh đạo tỉnh và đặc khu Phú Quốc đã trực tiếp kiểm tra một số công trình phục vụ APEC 2027, đồng thời thăm hỏi, tặng quà các kỹ sư, công nhân đang làm việc xuyên lễ.

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15.500 người và những công trường không nghỉ

Phía sau con số 15.500 là hàng loạt công trình lớn đang được triển khai đồng thời trên đảo Ngọc.

Từ Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm Hội nghị APEC, nhà hát đa năng, các khu khách sạn đến tuyến đường sắt đô thị nhẹ LRT..., nhiều hạng mục đã bước vào thời điểm thi công quan trọng.

Tại công trường tuyến LRT Phú Quốc, những thanh ray mới đang lần lượt được đưa tới vị trí lắp đặt. Theo VTC News, trong dịp nghỉ lễ 2/9, lực lượng thi công tập trung lắp đặt những kilomet ray đầu tiên của tuyến. Công trình đặt mục tiêu chạy thử vào tháng 6/2027 và khai thác thương mại vào tháng 8/2027, trước thời điểm Tuần lễ Cấp cao APEC dự kiến diễn ra vào tháng 11/2027.

Ở công trường nhà hát đa năng, các khối kết cấu thép và phần mái cũng đang được triển khai. Những cần cẩu có sức nâng khoảng 650-800 tấn được huy động cho các hạng mục lớn của công trình.

Trong khi đó, Trung tâm Hội nghị APEC - một trong những công trình quan trọng phục vụ sự kiện - đang dần định hình hệ mái với kiến trúc mô phỏng những nhịp sóng biển.

Công nhân thi công phần mái Trung tâm Hội nghị APEC ở Phú Quốc (Ảnh Chủ đầu tư)

Công nhân thi công tuyến LRT ở Phú Quốc (Ảnh Chủ đầu tư)

Theo thông tin được Báo Tin tức dẫn vào cuối tháng 6/2026, Trung tâm tổ chức hội nghị APEC có quy mô khoảng 6.500 chỗ, nhà hát đa năng khoảng 4.000 chỗ. Tại thời điểm đó, tổ hợp này đã đạt hơn 46% khối lượng và được đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/5/2027.

Không khí khẩn trương kéo dài cả khi trời tối. Tại các khu vực khách sạn Bãi Đất Đỏ và nhiều công trường khác, khi ca ban ngày kết thúc, lực lượng ca tối lại tiếp quản để duy trì tiến độ.

Cuộc chạy đua trước APEC 2027

APEC 2027 đang tạo ra một cuộc tăng tốc hạ tầng quy mô lớn tại Phú Quốc.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh An Giang, hệ thống công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc gồm nhiều nhóm dự án từ giao thông, hàng không, đô thị đến cấp nước, xử lý chất thải và hạ tầng kỹ thuật. Trong đó có Đại lộ APEC, tuyến ĐT.975, tuyến tàu điện đô thị, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, các khu đô thị và nhiều công trình môi trường.

Một số hạng mục đã đạt tiến độ đáng kể. Báo Tin tức cho biết vào tháng 6/2026, đường cất hạ cánh thuộc dự án mở rộng sân bay Phú Quốc đã đạt hơn 96% khối lượng; Nhà ga T2 đạt trên 45%; nhà ga VIP đạt gần 75%. Đại lộ APEC khi đó đạt khoảng 34,8%, còn tuyến ĐT.975 đạt gần 70%.

Ảnh Chủ đầu tư

Chính vì khối lượng công việc lớn và thời gian chuẩn bị cho APEC 2027 ngày càng rút ngắn, kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay tại nhiều công trường ở Phú Quốc diễn ra theo một cách rất khác.

Có những người lao động tranh thủ giờ nghỉ gọi điện về nhà, có những bữa ăn và phần quà nhỏ ngay tại công trường. Nhưng sau những phút nghỉ ngắn, công việc lại tiếp tục.

Và giữa một Phú Quốc đang bước vào kỳ nghỉ 2/9 đông đúc, hình ảnh hàng nghìn người đội mũ bảo hộ cùng hát Quốc ca rồi trở lại những ca làm việc "3 ca, 4 kíp" đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất trên các đại công trường chuẩn bị cho APEC 2027.



