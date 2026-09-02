Chuyên gia Mỹ gọi tên loài cá "tốt bậc nhất thế giới", hóa ra ở chợ Việt bán đầy

Cá là nhóm thực phẩm giàu protein, ít calo và cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị người trưởng thành nên ăn khoảng hai khẩu phần hải sản mỗi tuần, trong đó có cá. Tuy nhiên, không phải loại cá nào cũng có giá trị dinh dưỡng giống nhau.

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Samantha Cassetty, cá mòi là một trong những lựa chọn nổi bật nếu muốn bổ sung cá vào chế độ ăn thường xuyên. Một trong những ưu điểm đáng chú ý của cá mòi là hàm lượng axit béo omega-3 cao. Đây là nhóm chất béo có lợi, được nghiên cứu về vai trò đối với sức khỏe tim mạch và não bộ, đồng thời có liên quan đến khả năng kiểm soát các phản ứng viêm trong cơ thể.

Cá mòi có giá trị dinh dưỡng cao nên xuất hiện trong thực đơn ăn uống. Ảnh minh họa

Theo Samantha Cassetty, nếu không dễ mua cá mòi tươi, người tiêu dùng có thể lựa chọn cá mòi đóng hộp. Đây là sản phẩm tương đối tiện lợi, có thể bảo quản lâu và vẫn cung cấp nhiều dưỡng chất. Đáng chú ý, cá mòi đóng hộp thường được chế biến cả phần xương nhỏ. Vì vậy, ngoài omega-3 và protein, loại thực phẩm này còn có thể cung cấp một lượng canxi đáng kể.

Một khẩu phần cá mòi có thể cung cấp lượng canxi tương đương một phần sữa, tùy sản phẩm và khẩu phần sử dụng. Canxi là khoáng chất cần thiết cho xương, răng và nhiều hoạt động của cơ thể.

Nguồn vitamin D tự nhiên

Cá mòi cũng chứa vitamin D, dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình hấp thu canxi và duy trì sức khỏe của hệ xương. Vitamin D còn tham gia vào hoạt động của hệ miễn dịch. Vì vậy, việc bổ sung những thực phẩm tự nhiên có chứa vitamin D, trong đó có các loại cá béo như cá mòi, có thể góp phần tạo nên một chế độ ăn cân bằng.

Một số nghiên cứu cũng đã xem xét mối liên hệ giữa việc ăn cá mòi thường xuyên và các chỉ số sức khỏe chuyển hóa. Cụ thể, một nghiên cứu công bố năm 2021 trên tạp chí Clinical Nutrition cho thấy những người mắc tiền tiểu đường sử dụng cá mòi hai lần mỗi tuần có sự cải thiện ở một số yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch. Tuy nhiên, kết quả của một nghiên cứu đơn lẻ không đồng nghĩa cá mòi có thể phòng hoặc điều trị các bệnh này.

Loại cá quen thuộc ở Việt Nam

Không chỉ phổ biến trên thế giới, cá mòi cũng xuất hiện từ lâu trong ẩm thực Việt Nam. Cá mòi có kích thước tương đối nhỏ, thông thường khoảng 15-20cm tùy loài. Thân cá có màu bạc, phần lưng xanh xám, mình hơi dẹt và thuôn về phía đuôi.

Thịt cá mòi được nhiều người yêu thích bởi độ chắc, mềm và vị ngọt tự nhiên. Tuy nhiên, cá có khá nhiều xương nhỏ, vì vậy khi chế biến cho trẻ em cần lọc xương cẩn thận.

Trong bữa cơm gia đình Việt, cá mòi có thể được chế biến theo nhiều cách. Phổ biến nhất là cá mòi chiên giòn, cá mòi sốt cà chua hoặc cá mòi kho dưa chua. Với cá mòi đóng hộp, sản phẩm cũng thường được dùng trực tiếp hoặc kết hợp với trứng, rau củ, bánh mì và các món salad.

Nhờ giá thành tương đối dễ tiếp cận, giàu protein và cung cấp omega-3 cùng nhiều vi chất, cá mòi là một lựa chọn đáng cân nhắc nếu muốn đa dạng hóa nguồn cá trong khẩu phần ăn.

Cá mòi kho: 4 mẹo giúp cá đậm đà, rục xương

Khử tanh đúng cách: Rửa nhẹ cá, sau đó ngâm khoảng 10 phút với nước muối, giấm loãng hoặc trà xanh.

Thêm nguyên liệu có vị chua: Cà chua, dứa, khế chua hoặc me giúp xương cá mềm hơn khi kho.

Không cần chiên sơ: Ướp cá với gừng, tỏi, hành, nước mắm, tiêu rồi kho lửa nhỏ để hạn chế tác động của nhiệt lên omega-3.

Thêm chút dầu ô liu: Cho 1-2 thìa nhỏ khi cá gần cạn giúp món ăn béo thơm và hỗ trợ hấp thu các vitamin tan trong dầu.

Ăn cả phần xương mềm: Kho đủ lâu giúp xương cá mềm nhừ, tận dụng thêm nguồn canxi tự nhiên từ cá mòi.

Nồi cá mòi kho ngon dậy mùi gừng, tiêu, quyện cùng vị chua dịu của cà chua. Miếng cá đậm đà, săn mềm, trong khi phần xương được kho nhừ đến mức có thể ăn cả, mềm tan trong miệng.

Dùng cá mòi kho với cơm gạo lứt nóng và rau lang hoặc bắp cải luộc là một lựa chọn phù hợp cho bữa cơm cân bằng. Sự kết hợp này cung cấp protein, omega-3, canxi cùng chất xơ, vừa ngon miệng vừa góp phần bổ sung đa dạng dưỡng chất cho cơ thể.