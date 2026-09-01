Việt Nam có loại cá giàu protein hơn cá hồi nhưng giá rẻ gấp 15 lần: Ngọt thịt, ít xương, phòng nhiều bệnh tật

"Gà nước" Việt Nam sở hữu lượng protein vượt cả cá hồi

Cá rô phi từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc trên mâm cơm gia đình nhờ chất thịt trắng thơm, ngọt thanh, đặc biệt rất ít xương dăm. Nhờ hương vị nhẹ nhàng, dễ chế biến cùng giá trị dinh dưỡng cao, loại cá này còn được ưu ái gọi bằng cái tên "gà nước". So với cá hồi nhập khẩu đắt đỏ có giá dao động từ 400.000 đến 500.000 đồng/kg, cá rô phi chỉ có giá khoảng 30.000 đến 40.000 đồng/kg, rẻ hơn gấp 15 lần nhưng giá trị dinh dưỡng lại khiến nhiều người bất ngờ.

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Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong 100g cá rô phi nấu chín chứa tới 26g protein, vượt xa hàm lượng đạm trung bình trong 100g cá hồi là khoảng 20g. Không chỉ dừng lại ở thị trường Việt Nam, nguồn đạm trắng chất lượng cao này còn tạo nên sức hút mạnh mẽ trên thế giới.

Dữ liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho thấy cá rô phi liên tục nằm trong top 10 loại thủy sản được tiêu thụ nhiều nhất tại Mỹ, chỉ xếp sau tôm và cá hồi, đồng thời rất đắt khách tại Châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc.

9 lợi ích sức khỏe nổi bật của cá rô phi

Không chỉ sở hữu nguồn protein dồi dào, cá rô phi còn cung cấp lượng calo rất thấp (chỉ khoảng 128 calo/100g) cùng phong phú các vitamin và khoáng chất thiết yếu như Niacin (Vitamin B3 đáp ứng 24% RDI), Vitamin B12 (đáp ứng 31% RDI), Phốt pho (đáp ứng 20% RDI), Kali (đáp ứng 20% RDI) và Selen (đáp ứng tới 78% RDI).

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Nhờ đó, loại cá này mang lại 8 lợi ích sức khỏe vượt trội khiến các chuyên gia dinh dưỡng, sức khỏe khuyên bạn nên thêm vào thực đơn thường xuyên hơn:

1. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả

Lượng calo thấp kết hợp với nguồn đạm dồi dào giúp tạo cảm giác no lâu, làm chậm quá trình tiêu hóa và hạn chế cơn thèm ăn, cực kỳ thích hợp cho người đang trong chế độ ăn kiêng hoặc giảm cân.

2. Bảo vệ hệ tim mạch và điều hòa huyết áp

Dù giàu đạm nhưng cá rô phi chỉ chứa khoảng 3g chất béo trên 100g thịt, phần lớn là chất béo không bão hòa. Nguồn chất béo lành mạnh này hỗ trợ giảm cholesterol xấu, cải thiện độ đàn hồi của mạch máu và giữ huyết áp ở mức ổn định.

3. Tăng cường sức khỏe xương khớp

Sự kết hợp hoàn hảo giữa canxi, phốt pho và vitamin D trong thịt cá giúp duy trì mật độ xương chắc khỏe, ngăn ngừa tình trạng còi xương ở trẻ nhỏ và hạn chế nguy cơ loãng xương, thoái hóa khớp ở người lớn tuổi.

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5. Cải thiện chức năng não bộ và trí nhớ

Hàm lượng vitamin B12 cùng choline dồi dào đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ bao myelin của dây thần kinh, giúp tăng cường khả năng tập trung, duy trì trí nhớ minh mẫn và giảm bớt căng thẳng cho hệ thần kinh.

5. Tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên

Lượng selen cực kỳ phong phú trong cá rô phi đóng vai trò như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, kích thích sự sản sinh của các tế bào đề kháng để bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của vi khuẩn, virus từ môi trường bên ngoài.

6. Hỗ trợ phòng ngừa ung thư và bệnh mãn tính

Selen cùng các vi chất dinh dưỡng khác giúp trung hòa gốc tự do hình thành trong quá trình chuyển hóa, từ đó hạn chế tối đa các tổn thương cấp độ tế bào và giảm nguy cơ phát triển các khối u ác tính.

7. Bảo vệ và nuôi dưỡng thị giác

Hàm lượng vitamin A kết hợp cùng một lượng nhỏ axit béo omega 3 giúp củng cố sức khỏe niêm mạc mắt, làm giảm đáng kể tình trạng khô mắt, mỏi mắt và ngăn ngừa rủi ro thoái hóa điểm vàng ở người già.

8. Thúc đẩy quá trình phục hồi tổn thương

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Nguồn protein chất lượng cao chứa đầy đủ các axit béo thiết yếu giúp đẩy nhanh tốc độ tái tạo mô tế bào, hỗ trợ các vết thương mau lành và duy trì khối lượng cơ bắp săn chắc cho người tập luyện hoặc sau ốm dậy.

9. Hỗ trợ chức năng tuyến giáp

Hàm lượng selen dồi dào trong cá rô phi là khoáng chất thiết yếu đóng vai trò trung tâm trong quá trình tổng hợp và chuyển hóa hormone tuyến giáp, giúp điều hòa trao đổi chất và duy trì hoạt động nội tiết ổn định cho cơ thể.

Một số lưu ý quan trọng khi thưởng thức cá rô phi

Dù mang lại rất nhiều công dụng tuyệt vời cho cơ thể, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên người tiêu dùng vẫn cần nắm rõ một số nguyên tắc khi sử dụng cá rô phi để vừa ngon mà vừa khỏe.

Theo hướng dẫn từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), mỗi người chỉ nên ăn cá rô phi từ 1 đến 2 bữa mỗi tuần (mỗi bữa khoảng 100g đến 150g) và cần luân phiên kết hợp thêm các loại cá biển khác để cân bằng nguồn dưỡng chất.

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Người mắc bệnh gút hoặc có nồng độ axit uric cao nên hạn chế ăn do cá chứa lượng purin ở mức trung bình. Bên cạnh đó, bệnh nhân suy thận nặng cần kiểm soát nghiêm ngặt lượng đạm nạp vào cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa.

Ngoài ra, do cá rô phi có đặc tính ăn tạp, bạn nên ưu tiên chọn những con cá sống bơi khỏe, mắt trong, mang đỏ tươi để tránh mua phải cá sống ở nguồn nước ô nhiễm. Khi làm cá, bắt buộc phải cạo sạch lớp màng đen trong khoang bụng để loại bỏ vi khuẩn, đồng thời nấu chín kỹ, tuyệt đối không ăn tái hay làm gỏi để phòng tránh nguy cơ nhiễm ký sinh trùng đường ruột.