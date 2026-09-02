3 loại rau nên trồng ngay trong tháng 9: Dễ sống, chỉ 25 ngày là có rau ăn

Sau những tháng hè nóng ẩm, tháng 9 đánh dấu thời điểm nhiều khu vực, đặc biệt ở miền Bắc, bước vào vụ sản xuất rau thu đông. Nền nhiệt dần giảm, điều kiện thời tiết thuận lợi hơn cho nhiều nhóm rau ăn lá và rau củ sinh trưởng.

Theo các hướng dẫn kỹ thuật của hệ thống khuyến nông, người trồng có thể lựa chọn những giống rau có thời gian sinh trưởng ngắn để vừa dễ chăm sóc, vừa sớm có sản phẩm thu hoạch. Dưới đây là 3 loại rau nên trồng ngay trong tháng 9.

Cải ngọt

Trong nhóm rau ăn lá, cải ngọt là một trong những loại có thể ưu tiên gieo trồng từ tháng 9. Loại rau này có ưu điểm là thời gian sinh trưởng tương đối ngắn, không đòi hỏi kỹ thuật quá phức tạp và có thể thu hoạch khi cây còn non.

Tùy giống, điều kiện đất đai và cách chăm sóc, cải ngọt có thể cho thu hoạch sau khoảng 25-45 ngày. Người trồng không nhất thiết phải chờ cây đạt kích thước tối đa mới thu mà có thể thu rau non để chế biến.

Rau cải ngọt (Ảnh minh họa)

Cải ngọt phù hợp với cả diện tích lớn ngoài đồng lẫn những khu vườn gia đình. Khi gieo, nên làm đất tơi xốp, lên luống và bảo đảm khả năng thoát nước.

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong tháng 9 bởi thời điểm này vẫn có thể xuất hiện những đợt mưa lớn. Nếu đất bị úng kéo dài, bộ rễ của cây dễ bị ảnh hưởng, khiến rau sinh trưởng kém.

Cải củ

Nếu muốn trồng một loại rau vừa có thể sử dụng phần lá, vừa thu củ, cải củ là lựa chọn đáng cân nhắc.

Theo hướng dẫn kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, cải củ có thời vụ gieo trồng phù hợp vào khoảng tháng 8-9, tùy vùng và điều kiện sản xuất. Thời gian sinh trưởng của cải củ tương đối ngắn, nhiều giống có thể thu hoạch sau khoảng 45-50 ngày.

Một trong những yếu tố quyết định năng suất và chất lượng củ là đất. Cải củ phát triển tốt trên nền đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. Nếu đất quá chặt hoặc nhiều sỏi đá, củ có thể bị biến dạng, khó đạt kích thước mong muốn.

Với những gia đình có diện tích vườn nhỏ, có thể gieo thành nhiều đợt cách nhau khoảng 7-10 ngày thay vì gieo toàn bộ cùng một lúc. Cách này giúp việc thu hoạch được rải đều, tránh tình trạng rau củ đến kỳ thu hoạch đồng loạt.

Rau ngót

Nếu cải ngọt và cải củ phù hợp với mục tiêu nhanh có rau ăn, thì rau ngót lại có lợi thế ở khả năng cho thu hoạch nhiều đợt.

Theo hướng dẫn kỹ thuật của ngành khuyến nông, tháng 8-9 là thời điểm có thể trồng rau ngót vào vụ thu. Sau khi trồng, rau ngót thường cần khoảng 45-60 ngày để bắt đầu cho thu hoạch. Sau đợt đầu, nếu chăm sóc tốt, người trồng có thể tiếp tục thu những lứa tiếp theo.

Đây là loại rau phù hợp với những gia đình không muốn phải gieo hạt liên tục. Cây có thể được duy trì và khai thác trong thời gian dài nếu được chăm sóc, bón phân và cắt tỉa hợp lý.

Tuy nhiên, khác với nhóm rau ăn lá ngắn ngày, rau ngót cần nhiều thời gian hơn để bắt đầu thu hoạch. Vì vậy, nếu mục tiêu là có rau ăn càng sớm càng tốt, cải ngọt vẫn là lựa chọn ưu tiên.

Tháng 9 nên trồng rau theo cách nào?

Với một khu vườn gia đình, có thể chia diện tích thành nhiều luống thay vì trồng một loại duy nhất. Một phần diện tích dành cho cải ngọt để thu sớm, một phần trồng cải củ và phần còn lại dành cho rau ngót để thu lâu dài.

Điều quan trọng trong tháng 9 là chủ động thoát nước. Luống rau nên được làm cao, đất tơi xốp và không để nước đọng sau mưa.

Ngoài ra, nên lựa chọn hạt giống có nguồn gốc rõ ràng, gieo với mật độ vừa phải và thường xuyên kiểm tra sâu bệnh. Không nên bón phân quá mức với mục tiêu thúc cây lớn nhanh bởi điều này có thể làm cây phát triển mất cân đối.

Nếu ưu tiên tiêu chí “dễ trồng, nhanh thu”, cải ngọt và cải củ là hai lựa chọn nổi bật. Trong khi đó, rau ngót phù hợp hơn với người muốn đầu tư một lần để có thể thu hái nhiều đợt.