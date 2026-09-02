Trẻ có phúc, giấu không nổi: Bé sinh vào 3 thời điểm này có thể thực sự mang số “sướng từ trong trứng”

Tác giả: Mẹ Mọt Sách - Chuyên gia về sự phát triển của bé, giáo dục mầm non, xây dựng nhân cách và mọi mối quan tâm của bạn trong việc nuôi dạy con cái.

Ngày trước ở quê, các cụ thường bảo: “Con cái sinh ra đều tự mang theo cơm áo, cứ đẻ đi chứ lo gì không nuôi được.”

Trước đây tôi luôn coi câu này là mê tín hủ tục, nghe xong rồi thôi. Nhưng từ khi làm mẹ, quan sát nhiều bạn bè xung quanh, tôi mới nhận ra: Có những gia đình từ khi đón thiên thần nhỏ, cuộc sống lại càng lúc càng khấm khá, niềm hạnh phúc của cả nhà tăng lên trông thấy.

Tôi dần hiểu ra, cái gọi là “con cái mang số tốt” chẳng phải huyền học mơ hồ nào cả. Đa phần là do điều kiện thực tế và trạng thái gia đình vừa vặn hòa hợp đúng lúc con đến.

“Trẻ có phúc, giấu không nổi”, sinh vào 3 thời điểm này, em bé có lẽ thực sự là thiên bẩm may mắn!

1. Chào đời khi kinh tế gia đình đã vững vàng

Người xưa có câu “Vợ chồng nghèo hèn, trăm sự đều thương”, nhiều gia đình xáo trộn, mâu thuẫn triệt để cũng chỉ vì tiền.

Ở công ty tôi có cô đồng nghiệp thế hệ 9x tên Tiểu Mộng, là người rất tỉnh táo. Bố mẹ hai bên ngày nào cũng giục sinh con, nhưng cô ấy nhất quyết không lay chuyển. Tiểu Mộng từ nhỏ đã chứng kiến bố mẹ cãi vã liên miên vì mắm muối tương cà, cuộc sống chắt bóp, nên trong thâm tâm không hề muốn lặp lại bi kịch đó. Cô không muốn con vừa chào đời đã phải cùng người lớn gánh áp lực tiền nhà, tiền xe, chi phí nuôi con, sống trong lo âu và cãi vã mỗi ngày.

Tiểu Mộng gạt qua mọi lời ra tiếng vào của họ hàng, vùi đầu phấn đấu suốt 8 năm, từ nhân viên bình thường lên Giám đốc Kinh doanh với thu nhập hàng năm trên 400.000 NDT (hơn 1,4 tỷ VNĐ). Đúng lúc cuộc sống đi vào quỹ đạo, em bé bất ngờ đến. Họ hàng xung quanh đều bảo, đứa trẻ này sinh ra thực sự có phúc.

Kinh tế thoải mái thì những mâu thuẫn phát sinh từ tiền bạc tự nhiên ít đi. Con không phải lo gánh nặng cơm áo cùng cha mẹ, cha mẹ cũng không bị áp lực cuộc sống làm cho ngột ngạt, từ đó mới có thêm tâm trí dành cho con sự đồng hành, kiên nhẫn và yêu thương. Có nền tảng vật chất chống tựa, tuổi thơ của trẻ mới thư thái và hạnh phúc hơn!

2. Chào đời khi ông bà sẵn sàng phụ giúp

Nhiều người nói về mặt pháp lý, ông bà không có nghĩa vụ phải trông cháu giúp con cái, điều này tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng bước vào đời thực, nhiều người lớn tuổi thương con cháu áp lực lớn nên tự nguyện xắn tay áo gánh vác cùng, đó là cái tình chứ không phải trách nhiệm. Là người trẻ, chúng ta càng phải biết ơn sự đóng góp ấy.

Chia sẻ một trường hợp thực tế:

Khi con của chị gái tôi vừa ra đời, bố mẹ chồng chị ấy gác lại công việc kinh doanh nhỏ để chủ động sang hỗ trợ. Nhà chị có hai bé, từ ăn uống chăm sóc đến đưa đón đi học đều do ông bà lo liệu. Có người lớn làm hậu phương vững chắc, vợ chồng chị tôi mới yên tâm cống hiến cho công việc, không bị chuyện vặt nuôi dạy con cái níu chân. Nhờ có ông bà giúp sức, sự nghiệp của hai vợ chồng ngày càng phát triển! Chị tôi thường bảo: “Nếu không có bố mẹ chồng giúp, chắc chị chỉ làm mẹ toàn thời gian, ngày nào cũng bù đầu rối tóc mất!”

Người lớn tuổi có kinh nghiệm chăm sóc, lại chu đáo tỉ mỉ. Có ông bà hỗ trợ không chỉ là may mắn của đứa trẻ, mà còn là niềm hạnh phúc của cha mẹ trẻ. Có người chia sẻ, người mẹ mới không bị áp lực nuôi con làm gục ngã, không khí gia đình nhờ đó cũng êm ấm hơn nhiều. Tất nhiên, sự giúp đỡ này rất đáng được ghi nhận, biết ơn thì mối quan hệ gia đình mới hòa thuận lâu dài.

3. Chào đời khi tình cảm vợ chồng đang hòa thuận, mặn nồng

Nhiều người mẹ sau khi sinh thường suy sụp, dễ cáu gắt. Nguyên nhân lớn là do người cha trong nhà chẳng khác nào “đồ trang trí”.

Nhưng ở gia đình vợ chồng hòa thuận, người cha mới thực sự là một người bố đúng nghĩa. Đi làm về không nằm ườn ra sofa lướt điện thoại, mà sẽ vào bếp làm việc nhà, chủ động thay tã, đọc sách cùng con, đưa con đi dạo. Chồng nhìn thấy sự mệt mỏi của vợ, vợ cũng thấu hiểu sự vất bả bận rộn của chồng ở bên ngoài.

Hai vợ chồng rất ít khi cãi nhau xem ai dỗ con hay làm việc nhà nhiều hơn. Chúng tôi là vợ chồng, và càng là đồng đội có thể san sẻ áp lực, chữa lành cho nhau. Hai đứa trẻ nhà tôi tính cách rất tươi sáng, tự tin, rạng rỡ và cảm xúc vô cùng ổn định. Thế nên mới nói, đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương thì trong xương tủy đã tự mang theo sự vững vàng, đó chính là cái phúc thực sự.

Tất nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng may mắn bắt trúng 3 thời điểm lý tưởng này. Nếu không chiếm trọn cả 3, các bậc cha mẹ cũng không cần phải lo lắng hay tự dằn dằn dỗ bản thân. So với điều kiện bên ngoài, cái phúc lớn nhất đời trẻ luôn đến từ tình yêu chân thành và sự đồng hành tâm huyết của cha mẹ.