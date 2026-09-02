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Khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

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Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ".

Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tại Cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 2-9-2026, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự; do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát kinh tế đã tổ chức thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với ông Trần Văn Thuấn theo đúng quy định pháp luật.

Hiện, Cục Cảnh sát kinh tế đang tập trung điều tra làm rõ quy mô, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Theo Bảo Lâm

Hà Nội Mới

Từ Khóa:
thứ trưởng

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