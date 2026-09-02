Người đàn ông nhập viện sau khi uống chai nước để 2 ngày trong ô tô

Nhiều người có thói quen uống dở chai nước rồi để lại trong ôtô và tiếp tục sử dụng vào ngày hôm sau.

Theo bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường ở Đài Loan (Trung Quốc), thói quen này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, đặc biệt khi chai nước đã tiếp xúc trực tiếp với miệng và được bảo quản trong môi trường nhiệt độ cao.

Theo China Times, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường chia sẻ trường hợp một người đàn ông ngoài 50 tuổi, mắc tiểu đường và suy thận mạn, đột ngột bị nôn ói, tiêu chảy dữ dội và sốt.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán viêm dạ dày - ruột cấp do vi khuẩn. Xét nghiệm cho thấy số lượng bạch cầu tăng cao đồng thời người bệnh bị mất nước và xuất hiện tổn thương thận cấp.

Bệnh nhân cho biết mình không ăn thực phẩm sống, lạnh hoặc đồ ăn để qua đêm. Tuy nhiên, buổi sáng hôm đó, thấy khát nước khi đang lái xe, ông đã uống hết chai nước đóng chai uống dở từ chuyến đi chơi 2 ngày trước.

Ảnh minh họa.

Bác sĩ nhận định chai nước này có thể là nguồn gây nhiễm khuẩn. Chai đã được mở nắp, tiếp xúc trực tiếp với miệng và sau đó bị để lâu trong khoang xe.

Khoang miệng con người vốn chứa rất nhiều vi khuẩn. Khi uống nước trực tiếp từ miệng chai, vi khuẩn trong khoang miệng cùng các mảnh vụn thức ăn có thể theo nước bọt đi vào chai.

Một số nghiên cứu cho thấy khi nước đóng chai đã uống dở được để ở nhiệt độ phòng trong khoảng 24 giờ, số lượng vi khuẩn dị dưỡng trong nước có thể tăng mạnh theo cấp số nhân. Tổng số khuẩn lạc thậm chí có thể tăng lên hàng chục nghìn lần. Đặc biệt, nếu chai nước tiếp tục được để trong ôtô vào mùa hè, nơi nhiệt độ bên trong có thể lên tới 40-60 độ C, tốc độ phân chia của vi khuẩn sẽ tăng nhanh hơn nhiều, khiến lượng vi khuẩn tăng vọt.

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cảnh báo tình trạng viêm dạ dày - ruột cấp tính có thể gây nôn ói và tiêu chảy dữ dội, khiến cơ thể mất một lượng lớn nước. Khi thể tích máu lưu thông giảm, lượng máu đến thận cũng không đủ, khiến thận bị thiếu máu và thiếu oxy, từ đó có thể dẫn đến tổn thương thận cấp.

Ngoài ra, các độc tố do vi khuẩn tạo ra cần được thận lọc bỏ, qua đó tiếp tục làm tăng gánh nặng cho cơ quan này. Những người vốn có chức năng thận suy yếu có thể đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng hơn.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường khuyến cáo nước đóng chai đã tiếp xúc với môi và được để qua đêm trong ôtô tốt nhất nên bỏ đi.

Khi uống nước đóng chai, nên rót nước ra cốc thay vì uống trực tiếp từ miệng chai, qua đó hạn chế vi khuẩn trong khoang miệng tiếp xúc với nước và miệng chai. Bên cạnh đó, chai nước đã mở nắp cũng không nên để lâu trong ô tô, đặc biệt là vào mùa hè.

Tóm lại, nếu chai nước đã tiếp xúc với miệng và bị bỏ quên trong ô tô qua thời gian, đặc biệt trong thời tiết nóng, lựa chọn an toàn nhất là bỏ đi.

Điều gì xảy ra khi để nước qua đêm? Nước không có các loại đường hay protein (yếu tố khiến vi khuẩn phân hủy và làm chúng bị thiu) giống như đồ ăn, thức uống khác. Tuy nhiên, khi để nước qua đêm sẽ có một số sự khác biệt: - Thay đổi hương vị Nước để qua đêm có thể có vị đắng hoặc cảm giác như bị ôi thiu. Điều này xảy ra là do carbon dioxide trong không khí hòa lẫn với nước. Một loại enzyme trong cơ thể chúng ta (gọi là carbonic anhydrase) sẽ chuyển đổi carbon dioxide này thành axit carbonic. Axit carbonic tăng lên là nguyên nhân gây ra vị đắng hoặc "ôi thiu" của nước. - Có thể bị ô nhiễm Nếu không có nắp đậy, những chất gây ô nhiễm có thể xâm nhập vào cốc nước của bạn như bụi, vi khuẩn, côn trùng,... Hầu như các yếu tố này đều không quá nguy hiểm đối với sức khoẻ. Tuy nhiên, hóa chất độc hại có thể được tìm thấy trong bụi gia dụng. Theo thời gian, việc hít phải lượng lớn hóa chất này có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe. - Có thể chứa vi khuẩn Nếu bạn để một cốc nước đã sử dụng qua đêm, cốc nước có thể chứa vi khuẩn từ miệng của bạn. Nếu để nước qua đêm trong mùa hè, tốc độ phân chia của vi khuẩn sẽ tăng nhanh hơn nhiều, khiến lượng vi khuẩn tăng vọt. Đặc biệt, nếu bạn bảo quản nước theo một số cách này thì có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ: - Đựng nước ở trong bình đã lâu không được vệ sinh: Nếu bình đựng nước không được vệ sinh một cách thường xuyên, đây có thể trở thành hệ sinh thái của nấm mốc và vi khuẩn và làm ô nhiễm nguồn nước bạn uống. Nếu nấm mốc xâm nhập vào cơ thể có thể gây ra nhiều vấn đề sức khoẻ như dị ứng, kích thích hệ tiêu hoá, các vấn đề hô hấp, nhiễm trùng. - Đựng nước trong chai nhựa: Một số loại chai nhựa kém chất lượng chứa hóa chất độc hại có thể ngấm vào nước và đi vào cơ thể. - Để nước qua đêm ở chai hoặc cốc không được đậy nắp: Cách bảo quản này tiềm ẩn nguy cơ khiến cốc nước bị nhiễm bụi có hoá chất độc hại.



