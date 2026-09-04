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TPHCM tạm cho phép kinh doanh xăng dầu trên mặt nước

| | Doanh nghiệp

UBND TPHCM vừa ban hành Công văn số 8117/UBND-KT, tạm thời cho phép hoạt động kinh doanh xăng dầu trên mặt nước và tạm cấp, chấp thuận bến phao có điều kiện, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tránh đứt gãy nguồn cung nhiên liệu phục vụ ngư dân.

Theo chỉ đạo, Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển thành phố rà soát, bổ sung các vị trí kinh doanh xăng dầu trên mặt nước do Sở Công Thương và Sở Xây dựng đề xuất vào Đồ án Quy hoạch tổng thể TPHCM, bảo đảm đồng bộ với hạ tầng giao thông đường thủy và định hướng phát triển kinh tế biển.

Sở Công Thương được giao theo dõi thị trường, bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ tàu thuyền vươn khơi trong thời gian các cơ sở hoàn thiện thủ tục. Sau khi doanh nghiệp hoàn tất thủ tục bến thủy, đáp ứng điều kiện về phòng cháy chữa cháy và môi trường, sở phải rút ngắn tối đa thời gian giải quyết hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn UBND cấp xã quy trình, thủ tục tiếp nhận hồ sơ, thỏa thuận thông số kỹ thuật và công bố bến phao theo Thông tư số 21/2026/TT-BXD; đồng thời phối hợp tháo gỡ vướng mắc để không làm gián đoạn nguồn cung tại các điểm đủ điều kiện.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, tăng cường kiểm tra việc xả thải nhằm bảo vệ hệ sinh thái thủy sản. Thành phố sẽ đình chỉ hoạt động các phương tiện nổi không bảo đảm an toàn môi trường.

UBND các xã Bình Châu, Phước Hải, Long Hải; các phường Tam Thắng, Vũng Tàu, Rạch Dừa, Phước Thắng, Phú Mỹ và đặc khu Côn Đảo khẩn trương tiếp nhận, thẩm định hồ sơ công bố bến phao khi có hướng dẫn; đồng thời tăng cường kiểm tra an ninh trật tự, an toàn cháy nổ và giao thông đường thủy tại các điểm kinh doanh xăng dầu.


Theo Thành Huy

Sài Gòn Giải phóng

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