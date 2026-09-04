Tasco cải thiện hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận 6 tháng tăng gần 3 lần cùng kỳ

‏Nếu loại trừ ảnh hưởng của phần phân bổ lợi thế thương mại và giá trị đánh giá lại tài sản, lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Tasco đạt 553 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi như ô tô, bảo hiểm và đầu tư tiếp tục dẫn dắt đà tăng trưởng. Cùng với việc hợp nhất DNP từ cuối năm 2025 đã bổ sung kết quả kinh doanh từ các lĩnh vực thiết yếu như nước sạch và sản xuất, góp phần mở rộng quy mô và gia tăng lợi nhuận hợp nhất trong kỳ.‏

‏Ô tô tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu, hiệu quả kinh doanh được cải thiện, Geely và Lynk & Co trở thành mũi nhọn tăng trưởng mới‏

‏Lĩnh vực kinh doanh cho thấy ô tô tiếp tục là mảng đóng góp doanh thu lớn nhất cho Tasco trong 6 tháng đầu năm. Doanh thu thuần từ kinh doanh ô tô đạt 14.304,8 tỷ đồng, chiếm khoảng 64,5% tổng doanh thu thuần hợp nhất. Trong năm 2026, Công ty có thoái vốn một số đơn vị ô tô hiệu quả chưa tốt, nếu loại trừ yếu tố thoái vốn để so sánh với cùng kỳ thì doanh thu thuần hợp nhất mảng ô tô‏ ‏ tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, ‏ ‏biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 7,53% lên 8,42%, ‏ ‏lợi nhuận gộp đạt 1.234 tỷ đồng, tăng 28% so với mức 960 tỷ đồng cùng kỳ năm trước sau điều chỉnh thoái vốn, cho thấy hiệu quả kinh doanh và chất lượng tăng trưởng được cải thiện đáng kể. ‏

‏Kết quả này đến từ chiến lược cân bằng giữa thương hiệu truyền thống và các thương hiệu mới. Các thương hiệu truyền thống tiếp tục đóng vai trò nền tảng, giúp Tasco Auto duy trì quy mô doanh thu, hiệu quả kinh doanh, với lợi nhuận gộp Toyota bằng khoảng 115% cùng kỳ, Ford bằng 118% cùng kỳ và Volvo bằng 132% cùng kỳ.‏

‏Ở nhóm thương hiệu chiến lược mới, tốc độ tăng trưởng gia tăng đáng kể. Doanh thu Geely và Lynk & Co tăng 381,6% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận gộp tăng 608,3%. Cả năm 2025, hai thương hiệu này giao 2.473 xe; riêng 7 tháng đầu năm 2026 đã đạt 3.643 xe, vượt sản lượng của cả năm trước. ‏

‏Thương hiệu mới bắt đầu có hiệu quả dương từ tháng 6/2026, dự kiến tiếp tục cải thiện trong 6 tháng cuối năm. Tính đến cuối tháng 8 số cọc mua xe của khách hàng là 2.624 đơn – chỉ báo tích cực về mức độ đón nhận của thị trường và tạo nguồn doanh thu cho các tháng cuối năm. Bên cạnh đó, Tasco Auto đang tích cực làm việc với Hãng nhằm xây dựng kế hoạch đặt hàng phù hợp, bảo đảm nguồn cung đáp ứng nhu cầu thị trường và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm.‏

Sự kiện bàn giao xe cho 1 đối tác taxi của Geely Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.‏

‏Sau hơn hai năm gia nhập Việt Nam, hai thương hiệu đã xây dựng mạng lưới gần 100 showroom và được hỗ trợ bởi hệ thống dịch vụ sau bán hàng với khoảng 80 xưởng dịch vụ Carpla Services – nền tảng quan trọng để nâng cao trải nghiệm, củng cố niềm tin khách hàng. Động lực tăng trưởng của Geely và Lynk & Co được xác định sẽ không chỉ dựa trên mở rộng sản lượng mà còn gắn chặt với chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu và năng lực hậu mãi.‏

‏Đối với mảng dịch vụ hạ nguồn, bên cạnh việc phục vụ các thương hiệu do Tasco Auto phân phối, Carpla services cũng từng bước trở thành đơn vị sửa chữa, bảo dưỡng và cung cấp phụ tùng chính hãng cho nhiều thương hiệu ô tô quốc tế và các công ty bảo hiểm hàng đầu. Các dịch vụ hạ nguồn khác trong hệ sinh thái Tasco cũng được kết nối ngày càng sâu hơn, từ bảo hiểm, trạm sạc đến năng lực cứu hộ 24/7 của VETC Cứu hộ, sở hữu hơn 300 xe chuyên dụng và 500 xe cứu hộ liên kết trên toàn quốc, đảm bảo phục vụ nhanh nhất mọi yêu cầu cứu hộ của khách hàng. ‏

‏Kết quả kinh doanh khả quan trên, khẳng định lựa chọn chiến lược đúng đắn của Tasco Auto khi phát triển song song song với các thương hiệu truyền thống đồng thời với nắm bắt xu hướng chuyển đổi của ngành ô tô toàn cầu, đặc biệt là sự phát triển của các dòng xe năng lượng mới, bao gồm hybrid, plug-in hybrid và xe thuần điện đến từ các thương hiệu Toàn cầu của Hãng Geely với dải sản phẩm rộng để phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng, đồng thời với phát triển theo ngành dọc từ thượng nguồn đến hạ nguồn, giúp Tasco không chỉ mở rộng khả năng phân phối xe mà còn từng bước khai thác giá trị trong toàn bộ vòng đời sử dụng phương tiện. ‏

‏Mảng ETC: Từ hạ tầng thu phí không dừng đến nền tảng giao thông số‏

‏VETC ghi nhận 327,1 tỷ đồng doanh thu trong sáu tháng đầu năm, bằng 117,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 53,2 tỷ đồng, bằng gần 109% cùng kỳ. Khác với doanh nghiệp dịch vụ thông thường, dự án ETC đòi hỏi đầu tư lớn cho công nghệ, thiết bị và hạ tầng trước khi doanh thu tăng dần theo số lượng trạm, làn thu phí, phương tiện và giao dịch. Trong gần tám năm đầu, VETC duy trì chính sách hỗ trợ dán thẻ eTag miễn phí nhằm thúc đẩy phổ cập ETC, trong khi số lượng BOT ký hợp đồng tăng chậm. Các khoản đầu tư ban đầu và chi phí vận hành trên quy mô toàn quốc đã tạo ra lỗ lũy kế lớn trong giai đoạn đầu. Tasco sau đó bổ sung nguồn lực tài chính để bảo đảm VETC tiếp tục vận hành, hoàn thiện hạ tầng và từng bước phục hồi hiệu quả kinh doanh.‏

‏Khoản lỗ lũy kế hiện còn hơn 420 tỷ đồng là kết quả của quá trình đầu tư lịch sử, không phải khoản lỗ phát sinh trong kỳ. Khi hoạt động kinh doanh đã có lãi, trọng tâm của VETC là tiếp tục nâng cao hiệu quả và từng bước bù đắp phần lỗ này, đồng thời chuyển hướng khai thác sâu hơn nền tảng khách hàng, công nghệ và tài khoản giao thông đã hình thành để nâng cao chất lượng và cung cấp nhiều dịch vụ hơn cho khách hàng.‏

‏VETC chính thức ra mắt tính năng ‏VETC Trạm sạc‏ ‏trên ứng dụng di động vào ‏tháng 6 năm 2026, giúp chủ xe điện (EV) và xe hybrid cắm sạc (PHEV) sạc pin dễ dàng bằng một ứng dụng duy nhất.

‏Trên ứng dụng VETC, khách hàng có thể sử dụng nhiều dịch vụ như thanh toán đỗ xe, xăng dầu, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, cứu hộ ô tô 24/7 và tích điểm VETC Loyalty, phát triển theo hướng phục vụ toàn bộ hành trình của chủ phương tiện. Trong năm 2026, VETC tiếp tục mở rộng sang hạ tầng sạc điện qua nền tảng VETC Trạm sạc, cho phép người dùng tìm kiếm, dẫn đường, kích hoạt và thanh toán tại các trạm sạc mở của nhiều thương hiệu trên cùng một ứng dụng – giúp VETC tham gia sâu hơn vào xu hướng điện hóa giao thông mà không nhất thiết phải tự đầu tư toàn bộ hạ tầng.‏

‏Mảng Bảo hiểm mở rộng quy mô - Mảng Đầu tư bước vào chu kỳ hiệu quả ‏

‏Doanh thu 6 tháng năm 2025 Bảo hiểm Tasco đạt 950 tỷ đồng bằng 218% so với cùng kỳ năm trước. Tổng phí bảo hiểm gốc 6 tháng 2026 đạt 1.263,5 tỷ đồng, gần gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2025‏, tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu 3.000 tỷ đồng doanh thu năm 2026, với chiến lược đẩy mạnh số hóa toàn bộ hành trình từ cấp đơn, giám định đến bồi thường và phát triển sản phẩm chuyên biệt cho từng nhóm khách hàng trong hệ sinh thái di chuyển. ‏

‏Mảng Đầu tư bước vào chu kỳ hiệu quả với tăng trưởng lợi nhuận gần 2,5 lần cùng kỳ ‏

‏Mảng đầu tư dịch vụ thiết yếu (nước sạch, đồ gia dụng cao cấp, vật liệu xây dựng…) đóng góp 6.072 tỷ đồng doanh thu thuần; DNP Holding bước vào chu kỳ hiệu quả sau giai đoạn hoàn tất đầu tư mở rộng hạ tầng, với lợi nhuận sau thuế hợp nhất bằng 242% cùng kỳ. Kết quả này đến từ việc biên lợi nhuận gộp tăng mạnh nhờ gia tăng xuất khẩu (thương hiệu đồ gia dụng inochi đã xuất khẩu được 20 nước) và tập trung hóa sản xuất, giúp phát huy đòn bẩy hoạt động và chuyển hóa thành hiệu quả kinh doanh.‏

Phối cảnh toàn dự án Việt Trì Legacy Lakeside do Tasco làm chủ đầu tư, vừa khởi đầu năm 2026.‏

‏Với mảng đầu tư Bất động sản, Dự án Việt Trì Legacy Lakeside 17 ha tại Phú Thọ (khởi công tháng 3/2026, đang thi công theo kế hoạch) cùng quỹ đất 210 ha tại Chi Đông, Xuân Phương (Hà Nội), Đà Nẵng, Sài Gòn,.. dự kiến mang lại dòng tiền trung, dài hạn cho phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi. Tasco tiếp tục định hướng tái cơ cấu danh mục thông qua thoái vốn tại một số các dự án đang vận hành tạo ra lợi nhuận từ thoái vốn và nguồn thu để dành nguồn lực cho các dự án hạ tầng quy mô lớn như dự án nước liên Vùng 1 (Đồng Tháp - Tây Ninh - Vĩnh Long), Vùng 2 (Cần Thơ - Cà Mau), giải quyết an ninh nguồn nước cho đồng bằng sông Cửu Long, bán đảo Cà Mau, đồng thời huy động thêm nguồn lực qua phát hành trái phiếu chuyển đổi để tài trợ cho các kế hoạch dài hạn, gia tăng giá trị cho cổ đông và xã hội.‏

‏Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy Tasco đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, được thúc đẩy bởi những thành quả từ quá trình đầu tư và hoàn thiện hệ thống hạ tầng trên toàn chuỗi giá trị, từ mạng lưới showroom, chi nhánh bảo hiểm, xưởng dịch vụ đến hạ tầng chuyển đổi số. Đáng chú ý, tăng trưởng được ghi nhận trên toàn bộ các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Công ty, bao gồm ô tô, ETC, bảo hiểm và đầu tư. ‏

‏Trong 6 tháng cuối năm, đà tăng trưởng được kỳ vọng sẽ mạnh mẽ hơn khi các động lực tăng trưởng được đóng góp đồng thời của tất cả các mảng, trong đó có sự gia tăng sản lượng xe vào mùa cuối năm, mở rộng quy mô kinh doanh bảo hiểm, triển khai mở bán các dự án bất động sản và tái cơ cấu danh mục đầu tư. ‏