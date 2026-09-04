DatVietVAC x Lenzo Yoon: Khi đế chế Việt bắt tay “kiến trúc sư” từng đưa BTS ra toàn cầu

Vừa qua, DatVietVAC và LSH Global, do ông Lenzo Yoon – cựu Global CEO của HYBE – sáng lập, đồng ý thành lập liên doanh với định hướng phát triển các mô hình kinh doanh giải trí dựa trên fandom tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa hơn 30 năm xây dựng thị trường và hệ sinh thái truyền thông giải trí của DatVietVAC với kinh nghiệm quốc tế về phát triển nghệ sĩ, IP và fandom của Lenzo Yoon mở ra một hướng tiếp cận mới: không áp dụng nguyên mẫu công thức thành công của các nước, mà phát triển mô hình được thiết kế riêng biệt cho Việt Nam và hướng tới khả năng mở rộng ra quốc tế.

Hai nhà sáng lập, hai nền tảng kinh nghiệm

Việc thành lập liên doanh là bước tiếp nối hành trình hơn 30 năm kiến tạo và dẫn dắt thị trường truyền thông giải trí Việt Nam của ông Đinh Bá Thành – Chủ tịch sáng lập DatVietVAC. Từ những giai đoạn đầu của ngành truyền thông hiện đại tại Việt Nam, DatVietVAC từng bước mở rộng từ truyền thông sang nội dung, truyền hình, nền tảng số, nghệ sĩ và khai thác IP, hình thành một hệ sinh thái kết nối nhiều mắt xích của ngành giải trí.

Ông Đinh Bá Thành – Chủ tịch sáng lập DatVietVAC

Trên nền tảng đó, DatVietVAC mang đến liên doanh sự am hiểu sâu sắc về thị trường, khán giả và hệ sinh thái hơn 3000 tỷ doanh thu năm 2025, cùng năng lực sáng tạo, sản xuất, phát triển IP và kết nối nghệ sĩ đã được tích lũy qua nhiều thập kỷ. Mục tiêu của DatVietVAC không chỉ là mở rộng thêm một lĩnh vực kinh doanh, mà là xây dựng những mô hình mới có thể tạo ra nghệ sĩ, IP và cộng đồng người hâm mộ với giá trị dài hạn.

Ông Lenzo Yoon

Ở phía đối tác, ông Lenzo Yoon mang đến một nền tảng kinh nghiệm quốc tế được hình thành qua nhiều năm làm việc tại các doanh nghiệp giải trí hàng đầu. Trong giai đoạn Big Hit mở rộng mạnh mẽ và chuyển mình thành HYBE, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao, trước khi trở thành Global CEO phụ trách mảng business và global expansion. Sau đó, ông giữ vị trí Co-CEO của HYBE America, trong giai đoạn HYBE đẩy mạnh việc bản địa hóa mô hình K-pop tại thị trường Mỹ.

Sau HYBE, Lenzo Yoon tiếp tục theo đuổi vai trò nhà đầu tư chiến lược trực tiếp , tập trung vào những doanh nghiệp và thị trường nơi kinh nghiệm của ông có thể tham gia sâu vào quá trình xây dựng và tăng trưởng. Trọng tâm của ông là phát triển fandom economies – những mô hình kinh doanh dựa trên mối quan hệ giữa nghệ sĩ, nội dung, trải nghiệm và cộng đồng người hâm mộ.

Một bên có năng lực kiến tạo thị trường và hệ sinh thái tại Việt Nam; một bên mang kinh nghiệm phát triển các mô hình giải trí dựa trên fandom ở thị trường quốc tế. Đây là nền tảng để hai nhà sáng lập cùng xây dựng liên doanh.

"DatVietVAC và LSH Global mong muốn góp phần xây dựng năng lực nội sinh cho Công nghiệp văn hóa Việt Nam – một năng lực có thể tự tạo ra talent, tự phát triển IP, tự hình thành thị trường và từng bước đưa những giá trị đó ra thế giới. Khi năng lực nội sinh đủ mạnh, Công nghiệp văn hóa Việt Nam sẽ không chỉ lớn lên về quy mô, mà còn có khả năng tự đứng trên đôi chân của mình và cạnh tranh bằng chính những giá trị do người Việt tạo ra." – Ông Đinh Bá Thành nói về mục tiêu của liên doanh.

Không mang một công thức có sẵn đến Việt Nam

Điểm cốt lõi của liên doanh là không sao chép các mô hình giải trí đã thành công ở những thị trường khác, mà là chắt lọc kinh nghiệm quốc tế và tái thiết kế cho thị trường Việt Nam.

Kinh nghiệm quốc tế của LSH Global sẽ được kết hợp với năng lực bản địa của DatVietVAC để xây dựng mô hình phù hợp với hành vi khán giả, văn hóa và đặc điểm thị trường trong nước.

Mảng quản lý và khai thác thương mại nghệ sĩ và fandom của DatVietVAC với dư địa phát triển lớn

Theo định hướng này, liên doanh sẽ tập trung vào việc tìm kiếm và phát triển tài năng, xây dựng nghệ sĩ, phát triển IP và hình thành cộng đồng người hâm mộ, qua đó mở ra những mô hình kinh doanh mới xoay quanh các tài sản giải trí. Kinh nghiệm phát triển Weverse tại HYBE là một minh chứng tiêu biểu cho cách xây dựng quan hệ trực tiếp với fandom, từ nội dung và cộng đồng đến thương mại và trải nghiệm.

"Tôi tin Việt Nam không cần trở thành một phiên bản khác của bất kỳ thị trường nào. Việt Nam có văn hóa, tài năng và một thế hệ khán giả rất riêng. Điều chúng tôi muốn cùng DatVietVAC xây dựng là một mô hình có thể phát huy chính những lợi thế đó, đồng thời học hỏi những kinh nghiệm quốc tế đã được kiểm chứng. Khi làm được điều này, chúng ta không chỉ tạo ra những nghệ sĩ hay IP thành công tại Việt Nam, mà còn có thể tạo ra những giá trị đủ sức chinh phục khán giả toàn cầu." – Ông Lenzo Yoon chia sẻ về kỳ vọng dành cho liên doanh.

Hướng tới xây dựng năng lực phát triển IP giải trí của Việt Nam

Về dài hạn, liên doanh đặt mục tiêu góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực về phát triển IP giải trí.

Tham vọng này không chỉ nằm ở việc tạo ra một vài nghệ sĩ hay dự án thành công, mà ở việc xây dựng một năng lực có thể lặp lại: phát hiện tài năng, phát triển nghệ sĩ, hình thành IP, xây dựng fandom và tạo ra những mô hình kinh doanh mới từ đó.

Đây cũng là nền tảng để các tài sản giải trí Việt Nam có thể tiến xa hơn, từ thị trường nội địa đến khu vực và quốc tế.

DatVietVAC và LSH Global hiện đang xúc tiến các công việc cần thiết để liên doanh sớm đi vào hoạt động.

Từ ngày 5/8 đến 7/9/2026, CTCP DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) chính thức mở sổ đăng ký mua cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO).

Cùng với đợt chào bán, công ty triển khai chương trình ưu đãi tổng giá trị lên đến 25 tỉ đồng, đưa các tài sản trí tuệ (IP) và trải nghiệm giải trí đặc trưng của hệ sinh thái DatVietVAC đến gần hơn với nhà đầu tư.