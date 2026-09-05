“Gã khổng lồ” hóa chất Hyosung Vina lần đầu báo lãi, lỗ lũy kế vẫn hơn 21.500 tỷ đồng

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina vừa công bố tình hình tài chính bán niên 2026 với một điểm sáng đáng chú ý: doanh nghiệp lần đầu ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương sau nhiều năm kinh doanh thua lỗ.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2026, Hyosung Vina đạt 768,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp lỗ khoảng 1.885 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ sau một năm, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đã có sự cải thiện hơn 2.650 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khoản lãi này vẫn chưa đủ để xóa đi những khoản lỗ khổng lồ tích tụ trong nhiều năm.

Trước đó, năm 2025, Hyosung Vina tiếp tục báo lỗ sau thuế 4.208 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ so với mức lỗ 4.261 tỷ đồng của năm 2024.

Tính đến ngày 30/6/2026, lỗ lũy kế của Hyosung Vina lên tới 21.566,7 tỷ đồng, tăng hơn 2.300 tỷ đồng so với mức 19.244 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm trước.

Điều này cho thấy dù hoạt động kinh doanh đã có tín hiệu tích cực trong nửa đầu năm nay, doanh nghiệp vẫn còn chặng đường rất dài để xử lý khoản lỗ tích tụ qua nhiều năm.

Hyosung Vina gây chú ý không chỉ bởi quy mô thua lỗ mà còn bởi quy mô vốn thuộc nhóm rất lớn trong lĩnh vực hóa chất tại Việt Nam.

Tính đến cuối tháng 6/2026, vốn đầu tư của chủ sở hữu đạt 30.882 tỷ đồng, tương đương gần 1,2 tỷ USD.

Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm này đạt 10.789 tỷ đồng, tăng hàng chục lần so với mức 534,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu vốn chủ sở hữu gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu là 30.882,5 tỷ đồng, 704,6 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá và lợi nhuận chưa phân phối là âm 20.798 tỷ đồng.

Một điểm tích cực khác trong bức tranh tài chính của Hyosung Vina là quy mô nợ phải trả đã giảm mạnh.

Tổng dư nợ phải trả của Hyosung Vina giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2025.

Tại ngày 30/6/2026, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 18.899 tỷ đồng, giảm hơn 11.100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nợ vay ngân hàng chiếm phần lớn với 11.916 tỷ đồng. Nợ phải trả khác ở mức 6.786 tỷ đồng và nợ trái phiếu là 200 tỷ đồng.

Việc giảm mạnh tổng nợ cùng với kết quả kinh doanh chuyển từ lỗ sang lãi cho thấy sức khỏe tài chính của Hyosung Vina đã có những thay đổi đáng kể trong nửa đầu năm 2026.

Dù vậy, với dư nợ ngân hàng và trái phiếu hơn 12.000 tỷ đồng, chi phí tài chính và khả năng duy trì dòng tiền vẫn sẽ là những yếu tố cần được theo dõi trong thời gian tới.

Theo dữ liệu công bố trên HNX, vào ngày 24/6/2026, Hyosung Vina đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu HOS12601, trị giá 200 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng và lãi suất cố định 9%/năm.

Lô trái phiếu gồm 2.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, được phát hành tại thị trường trong nước.

Đáng chú ý, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Tổ chức lưu ký là Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam.

Được biết, Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina được thành lập vào tháng 5/2018, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm hóa chất.

Doanh nghiệp sản xuất nhiều sản phẩm quan trọng như Ethylene, Propylene, Polypropylene (Homo), Polypropylene (Co), Hydrogen, cùng một số sản phẩm phụ phát sinh trong quá trình sản xuất như hơi nước, hydrocarbon nhẹ, khí trơ... Nhà máy của Hyosung Vina đặt tại Khu công nghiệp Cái Mép, TP.HCM.

Về cơ cấu sở hữu, Hyosung Vina là công ty con của Hyosung Chemical (Hàn Quốc), khi tập đoàn này nắm 51% vốn điều lệ. 49% còn lại thuộc sở hữu của Công ty TNHH Hyosung 1.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là Tổng Giám đốc Kim Jong Ki.

Có thể thấy, với vốn điều lệ hơn 30.000 tỷ đồng, Hyosung Vina có quy mô vốn thuộc nhóm lớn trong ngành hóa chất tại Việt Nam. Tuy nhiên, phía sau quy mô vốn khổng lồ là bài toán không nhỏ về hiệu quả kinh doanh khi doanh nghiệp đã phải trải qua nhiều năm thua lỗ với khoản lỗ lũy kế hơn 21.500 tỷ đồng. Việc chuyển sang có lãi trong 6 tháng đầu năm 2026 vì thế được xem là tín hiệu tích cực.