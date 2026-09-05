Đề xuất áp thuế 10% suốt 25 năm cho doanh nghiệp công nghệ chiến lược

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Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 141/2026/NĐ-CP.

Sửa đổi, bổ sung điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó,sửa đổi quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP theo hướng không áp dụng quy định về thanh toán không dùng tiền mặt khi doanh nghiệp trả lương cho người lao động làm việc hoặc thanh toán tiền cho cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư trong 03 trường hợp sau:

Thứ nhất, lập bảng kê khi mua hàng hóa, dịch vụ của người dân (bao gồm hộ gia đình, cá nhân kinh doanh dưới ngưỡng chịu thuế).

Thứ hai, thanh toán tiền lương, tiền công, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp và các khoản chi khác cho người lao động.

Thứ ba, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô thanh toán tiền lãi cho cá nhân.

Việc sửa đổi, bổ sung này là phù hợp thẩm quyền của Chính phủ quy định tại điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 9 Luật Thuế TNDN số 67/2025/QH15.

Sửa đổi quy định về ưu đãi thuế

Về sửa đổi quy định về ưu đãi thuế để đảm bảo phù hợp với quy định về ưu đãi thuế TNDN đã được sửa đổi, bổ sung bởi các Luật được Quốc hội thông qua sau khi Nghị định số 320/2025/NĐ-CP được ban hành, Bộ Tài chính cho biết: Thời gian qua, quy định về ưu đãi thuế tại Luật Thuế TNDN số 67/2025/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung bởi các Luật sau: Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15; Luật An toàn thông tin mạng số 116/2025/QH15; Luật Đầu tư số 143/2025/QH15.

Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Nghị định này thay thế Nghị định số 31/2021/NĐ-CP), trong đó quy định về địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khó khăn đã được sửa đổi, bổ sung so với Nghị định số 31/2021/NĐ-CP để phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Do đó, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung tương ứng tại Nghị định số 320/2025/NĐ-CP để đảm bảo phù hợp với quy định tại các Luật và Nghị định số 96/2026/NĐ-CP nêu trên.

Nội dung chi tiết tại các khoản 1, 2, 3, 5 và 6 Điều 2; khoản 3 Điều 3; Điều 4 và Điều 5 dự thảo Nghị định.

Những nội dung bổ sung so với quy định hiện hành

Để phù hợp với các nội dung bổ sung về ưu đãi thuế TNDN tại Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15, tại dự thảo Nghị định bổ sung:

Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, Doanh nghiệp công nghệ chiến lược, Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, Doanh nghiệp công nghệ cao nhóm 1 theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao vào diện áp dụng ưu đãi thuế.

Trong đó: Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, doanh nghiệp công nghệ chiến lược, Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao nhóm 1 được áp dụng thuế suất 10% trong 25 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao vào diện áp dụng ưu đãi thuế được áp dụng thuế suất 17% trong 10 năm, miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 4 năm tiếp theo.

Tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao hoặc Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận, cho đến khi hết thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận. Nội dung chi tiết thể hiện tại Điều 6 dự thảo Nghị định.