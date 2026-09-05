Đặt tham vọng IPO ở Mỹ, công ty UAV của ông Trần Kim Chung có gì trong tay?

CT Group mới đây cho biết đang triển khai kế hoạch tái cấu trúc theo hướng tách thành hai tập đoàn hoạt động độc lập, gồm CT Homes trong lĩnh vực bất động sản và hạ tầng và CT Group Hi-Tech trong lĩnh vực công nghệ cao.

Trong đó CT Homes sẽ xem xét IPO từng phần. Đặc biệt, công ty trong lĩnh vực máy bay không người lái là CT UAV (thuộc cụm CT Group Hi-Tech) đang chuẩn bị cho kế hoạch IPO trên sàn Nasdaq (Mỹ) vào năm 2027.

172 tài sản trí tuệ trị giá gần 200 triệu USD

Các dòng máy bay không người lái (UAV) và chống UAV (anti UAV) của CT UAV. Ảnh: Website CT Group.

Thông tin công bố trên website doanh nghiệp cho thấy, CT UAV hiện có 22 phòng thí nghiệm và hơn 900 kỹ sư R&D, mỗi năm phát triển hàng trăm phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và các cải tiến kỹ thuật.

Doanh nghiệp cho biết đã có 47 đăng ký bảo hộ và thời gian đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm ra thị trường khoảng 6-12 tháng.

Đáng chú ý, công ty này tuyên bố đang sở hữu 172 tài sản trí tuệ (IP), được định giá gần 200 triệu USD.

CT UAV cho biết tỷ lệ nội địa hóa trung bình trên các công nghệ cốt lõi đạt 87,5%, gồm khí động học, điều khiển bay, công nghệ composite, pin năng lượng cao đa công nghệ, động cơ điện hiệu suất cao, vi mạch điện tử - viễn thông, AI nhận diện và điều khiển thông minh, truyền thông bảo mật. Doanh nghiệp cho biết đang sản xuất gần như tất cả các cấu kiện của máy bay không người lái.

Doanh nghiệp cũng phát triển một số công nghệ và giải pháp như chữa cháy tự động bằng bầy đàn UAV, công nghệ an toàn đa cấp cho UAV chở khách, Neron Tracker, nền tảng CT Universe Omni Apps, hạ cánh tự động bằng QR Code, theo dõi và bám mục tiêu hoặc nền tảng di chuyển, cùng AI Agent hỗ trợ UAV trong quá trình vận hành.

CT UAV cũng cho biết đang phát triển công nghệ tự chủ thiết kế chip bán dẫn cho UAV.

Nhà máy trải dài từ Việt Nam sang Mỹ

Ảnh Website CT Group

Về hạ tầng, CT UAV hiện có hệ thống 5 nhà máy tại với tổng diện tích 27.739 m², gồm các hạng mục sản xuất composite, vi mạch PCB, động cơ, pin, lắp ráp và bao bì.

Theo doanh nghiệp, mô hình này giúp chủ động các cấu phần quan trọng của UAV, kiểm soát chi phí đầu vào, giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài và tạo dư địa cải thiện biên lợi nhuận khi mở rộng quy mô.

Tại Tây Ninh, CT Group cho biết đang phát triển nhà máy pin mật độ cao quy mô 71 ha, khu pin hydrogen 75 ha và khu liên hợp công nghệ UAV 400 ha. Đây là cơ sở cho chiến lược mở rộng công suất và phát triển chuỗi sản xuất UAV – pin tích hợp tại khu vực ASEAN.

Tại Mỹ, CT UAV đã thành lập nhà máy lắp ráp pin tại California (Mỹ), đồng thời phát triển hệ thống phòng thí nghiệm và nhà máy pin.

Tổng tài sản gần 5.900 tỷ đồng

Theo công bố trên website, CT UAV có tài sản đáng chú ý với vốn cổ phần đã góp 263 tỷ đồng, hệ thống 5 nhà máy tại CT Hi-tech với quy mô 27.739 m², giá trị ước tính khoảng 600 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp có danh mục tài sản trí tuệ và 6 công nghệ lõi được định giá khoảng 5.000 tỷ đồng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và phương pháp định giá dựa trên dòng tiền.

Về triển vọng thị trường vốn, CT UAV đặt mục tiêu doanh số 500 triệu USD năm 2026 từ các hợp đồng với Bộ ngành Việt Nam, Chính phủ Indonesia và các tập đoàn quốc tế; đồng thời có kế hoạch niêm yết Nasdaq năm 2027.

“Các yếu tố này có thể hỗ trợ kỳ vọng tăng trưởng giá trị doanh nghiệp, mở rộng khả năng huy động vốn và nâng cao sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư quốc tế”, doanh nghiệp nhấn mạnh.



