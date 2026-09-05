AgriS đang rót tiền hay 'rút tiền' từ TTC Phú Quốc?

CTCP Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc) đang có kế hoạch huy động vốn mới để đầu tư dự án. Khối lượng phát hành tối đa 50 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phần, qua đó dự kiến tăng vốn điều lệ từ 2.465 lên 2.965 tỷ đồng.

Theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 (ngày 25/6/2026), tờ trình tăng vốn này được thông qua với tỷ lệ tán thành hơn 97% (tương đương hơn 239 triệu cổ phiếu). Điều này đồng nghĩa các cổ đông lớn đều đồng ý cho triển khai phương án tăng vốn.

Đến cuối tháng 8, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HOSE: SCR) bất ngờ thông báo sẽ không tham gia vào đợt chào bán này, mà sẽ chuyển nhượng toàn bộ quyền mua 3,86 triệu cổ phần.

Toàn Hải Vân cho biết nếu cổ đông hiện hữu không tham gia đầy đủ, Hội đồng quản trị sẽ phân phối cho các nhà đầu tư phù hợp để đáp ứng nhu cầu vốn cho dự án, tuy nhiên điều kiện sẽ không thuận lợi hơn.

TTC Land treo 1.700 tỷ, AgriS bơm vốn

TTC Land và Toàn Hải Vân là 2 công ty chủ lực trong mảng bất động sản dân dụng thuộc hệ sinh thái Thành Thành Công (TTC Group) của ông Đặng Văn Thành. Trong khi các cổ đông chủ chốt còn lại của Toàn Hải Vân là công ty mẹ và công ty nông nghiệp.

Theo báo cáo tài chính quý II/2026, TTC Land đang nắm giữ 7,61% quyền biểu quyết tại Toàn Hải Vân. Ngoài nắm cổ phần, TTC Land còn ghi nhận khoản đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh (1.748 tỷ đồng) để cùng phát triển Khu phức hợp Vịnh Đầm.

Công ty Đầu tư Thành Thành Công (công ty hạt nhân của TTC Group) đang là cổ đông lớn nhất nắm giữ ít nhất 104,87 triệu cổ phiếu, tương đương với 42,54% vốn Toàn Hải Vân.

Công ty nông nghiệp trong hệ sinh thái là Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, HOSE: SBT) đứng tiếp theo khi nắm giữ hơn 90,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ gần 36,65%. Tuy nhiên, AgriS ghi nhận tỷ lệ biểu quyết đến 39,88% tại cuối tháng 6 (thêm sở hữu từ công ty con Growfin).

Như vậy, nhóm AgriS đã mua thêm hơn 14 triệu cổ phần Toàn Hải Vân. Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư này là 2.562 tỷ đồng, tăng khoảng 682 tỷ so với một năm về trước.

Ngược lại với việc đầu tư cổ phần, AgriS lại gần như “cắt đứt giao dịch” kinh tế với Toàn Hải Vân. Công ty đã thu hồi toàn bộ 418 tỷ đồng tiền đặt cọc đất trong năm tài chính 2023-2024; đồng thời thu hồi toàn bộ khoản cho vay hàng chục tỷ đồng. Giao dịch kinh tế đáng kể trong quý II/2026 chỉ còn 67 triệu đồng tiền bán hàng hóa.

Tổng sở hữu của Đầu tư Thành Thành Công, nhóm AgriS và TTC Land hiện chiếm hơn 90% vốn Toàn Hải Vân. Cả 3 thành viên này đều tán thành phương án tăng vốn, song mới nhất có TTC Land tuyên bố không tham gia góp vốn.

Toàn Hải Vân làm dự án gì?

Toàn Hải Vân thành lập ngày 16/4/2009, chính thức sử dụng thương hiệu TTC Phú Quốc từ năm 2019. Đây là chủ đầu tư Khu phức hợp Vịnh Đầm - mô hình khu du lịch hỗn hợp, cụm công nghiệp và cảng biển tổng hợp.

Dự án này có tổng diện tích khoảng 290 ha, vốn đầu tư 12.664 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 70 năm. Dự án đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật; hoàn thành khu thương mại dịch vụ; đưa vào khai thác khu tiểu thủ công nghiệp rộng 38,5 ha; đang triển khai xây dựng cụm 774 căn hộ du lịch để đưa vào kinh doanh…

Bên trong Vịnh Đầm, Toàn Hải Vân còn thông báo khởi động dự án bất động sản nghỉ dưỡng Khu phức hợp Selavia - với điểm nhấn là đảo nhân tạo hình đóa sen – quy mô vốn đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp xem đây là dự án trọng điểm để đón đầu APEC 2027.

Về hoạt động kinh doanh, Toàn Hải Vân duy trì việc có lãi khoảng 5-24 tỷ đồng/năm trong giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, báo cáo nửa đầu năm 2026 ghi nhận mức lỗ 52 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái lỗ 148 tỷ).

Công ty có tổng tài sản khoảng 9.834 tỷ đồng vào cuối tháng 6, tăng khoảng 7% sau một năm. Công ty vay nợ ngân hàng là chủ yếu với hơn 1.400 tỷ đồng; trong khi dư nợ trái phiếu là 520 tỷ đồng.

Do có một phần dự án đi vào hoạt động nên công ty có nguồn thu chờ ghi nhận lớn. Khoản mục Người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 404 tỷ đồng và Doanh thu chưa thực hiện dài hạn hơn 220 tỷ đồng. Đây là "của để dành" sẽ được hạch toán dần vào doanh thu khi các sản phẩm bất động sản đủ điều kiện bàn giao.