Kem Tràng Tiền dừng bán ở cửa hàng lâu đời bậc nhất, công ty mẹ phía sau kinh doanh ra sao?

Ngày 4/9, trên trang Facebook chính thức, Kem Tràng Tiền thông báo dừng bán hàng tại số 35 Tràng Tiền (Hà Nội) từ ngày 15/9 tới.



Theo thông báo, việc đóng cửa 35 Tràng Tiền là bước chuyển giao để thương hiệu tiếp tục phát triển các không gian kinh doanh mới, hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Sau khi cửa hàng 35 Tràng Tiền dừng hoạt động, thương hiệu cho biết khách hàng vẫn có thể thưởng thức sản phẩm tại các địa điểm mới ở khu vực phố cổ Hà Nội, gồm Flagship Store (cửa hàng chủ lực) 18 Hàng Bài, 44 Tràng Tiền và 18 Ngô Quyền.

Thông báo trên Facebook chính thức của Kem Tràng Tiền tối 4/9. Ảnh: Kem Tràng Tiền

Cửa hàng 35 Tràng Tiền chính là một trong số những nơi đầu tiên sản xuất và bán ra sản phẩm kem Tràng Tiền. Sản phẩm này do CTCP Kem Tràng Tiền sản xuất và vận hành thương hiệu.

CTCP Kem Tràng Tiền được thành lập năm 2009, hoạt động chính trong lĩnh vực chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa. Hiện doanh nghiệp này là một thành viên thuộc hệ sinh thái CTCP One Capital Hospitality (mã: OCH).

Trong lĩnh vực thực phẩm, OCH còn sở hữu thương hiệu bánh ngọt lâu đời Givral Bakery. Trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, OCH vận hành một số khách sạn như: Sunrise Nha Trang, Starcity Nha Trang, Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi, Starcity West Lake...

Tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 đã soát xét, OCH ghi nhận doanh thu thuần 485 tỷ đồng, tăng 58,4% so với cùng kỳ. Công ty cho biết, kết quả này đến từ việc mở rộng kinh doanh mảng thực phẩm thông qua hoạt động mua lại công ty con. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh cốt lõi là thực phẩm và khách sạn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Dù giá vốn tăng 48% lên mức 306 tỷ đồng nhưng lợi nhuận gộp vẫn tăng mạnh hơn với mức gần 80% lên gần 179 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng 38,5 tỷ đồng lên mức gần 93 tỷ đồng. Tương tự chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 30,8 tỷ đồng lên mức 82 tỷ đồng. Có thể thấy lợi nhuận gộp dù tăng mạnh nhưng vẫn không đủ để trang trải các loại chi phí.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của OCH trong nửa đầu năm nay là âm 21,5 tỷ đồng, thấp hơn khoản lỗ hơn 66 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025.

Mức lỗ sau soát xét nêu trên đã giảm 194,6 triệu đồng, tương đương 0,9% so với khoản lỗ ghi nhận tại báo cáo tài chính quý II/2026 tự lập.