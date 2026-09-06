Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một công ty con của Vingroup báo lãi chục nghìn tỷ, gấp 13 lần cùng kỳ: Là DN đề xuất xây tòa tháp đôi cao nhất thế giới tại Hà Nội

| | Doanh nghiệp

Một công ty con của Vingroup báo lãi chục nghìn tỷ, gấp 13 lần cùng kỳ: Là DN đề xuất xây tòa tháp đôi cao nhất thế giới tại Hà Nội

Tổng tài sản của doanh nghiệp tại ngày 30/6/2026 đạt 98.115 tỷ đồng.

Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính, CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 13.695 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, gấp khoảng 12 lần mức gần 1.140 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 11.231 tỷ đồng, gấp hơn 13 lần mức gần 847 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2025.

Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn đạt hơn 27.212 tỷ đồng, tăng 38% so với hơn 19.654 tỷ đồng tại ngày 30/6/2025, chủ yếu đến từ việc lợi nhuận chưa phân phối tăng.

Tổng nợ phải trả giảm từ hơn 82.723 tỷ đồng xuống còn khoảng 70.903 tỷ đồng. Dư nợ từ phát hành trái phiếu tại ngày 30/6/2026 đạt gần 19.392 tỷ đồng, gấp 10 lần mức khoảng 1.874 tỷ đồng một năm trước. Ngược lại, nợ phải trả khác giảm từ hơn 80.848 tỷ đồng xuống còn khoảng 51.511 tỷ đồng.

Tổng tài sản của doanh nghiệp tại ngày 30/6/2026 đạt 98.115 tỷ đồng.﻿

CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn được thành lập năm 2007, có trụ sở tại số 7 đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính được công bố là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây là công ty con của Vingroup. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán bán niên 2026 của Vingroup cho biết, tỷ lệ lợi ích của Vingroup tại ﻿CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn là 47,64% nhưng tỷ lệ biểu quyết là 100%.

Doanh nghiệp hiện là chủ đầu tư và đối tác phát triển của nhiều dự án quy mô lớn. ﻿

Gần đây, tháng 7/2026, Liên danh gồm Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty Cổ phần Thaiholdings và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn đã có văn bản đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt quy hoạch, chấp thuận chủ trương nghiên cứu và lập dự án đầu tư Hanoi Twin Towers 99 trên khu đất rộng 34.936 m2 tại số 5-7 Đào Duy Anh.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD, gồm hai tòa tháp cao 99 tầng nổi, 6 tầng hầm với chiều cao khoảng 568 m. Theo đề xuất, dự án sẽ khởi công vào ngày 2/9/2026 và hoàn thành cuối năm 2030, hướng tới mục tiêu trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng thống Myanmar thăm nhà máy VinFast, con trai ông Phạm Nhật Vượng trực tiếp giới thiệu dây chuyền xe điện

Tổng thống Myanmar thăm nhà máy VinFast, con trai ông Phạm Nhật Vượng trực tiếp giới thiệu dây chuyền xe điện Nổi bật

PNJ chấp nhận “đau một lần”: Trích gần 3.700 tỷ đồng dự phòng cho cả hàng bán từ 7 năm trước

PNJ chấp nhận “đau một lần”: Trích gần 3.700 tỷ đồng dự phòng cho cả hàng bán từ 7 năm trước Nổi bật

Bưu điện Hà Nội trở thành 'miếng bánh béo bở': 4 ông lớn F&B cùng đổ về 'đất vàng' bên Hồ Gươm

Bưu điện Hà Nội trở thành 'miếng bánh béo bở': 4 ông lớn F&B cùng đổ về 'đất vàng' bên Hồ Gươm

07:00 , 06/09/2026
Nóng: Chuỗi 40.000 cửa hàng Trung Quốc đưa Ohmee vào cây xăng Petrolimex, Việt Nam là nơi đầu tiên thử nghiệm

Nóng: Chuỗi 40.000 cửa hàng Trung Quốc đưa Ohmee vào cây xăng Petrolimex, Việt Nam là nơi đầu tiên thử nghiệm

19:45 , 05/09/2026
Website của BHD có dấu hiệu bị tấn công mạng trong thời điểm phim 'Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh' ra mắt

Website của BHD có dấu hiệu bị tấn công mạng trong thời điểm phim 'Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh' ra mắt

19:39 , 05/09/2026
Hà Nội 'chấm điểm' chủ tịch, tổng giám đốc công ty 100% vốn nhà nước

Hà Nội 'chấm điểm' chủ tịch, tổng giám đốc công ty 100% vốn nhà nước

19:29 , 05/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên