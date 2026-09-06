Cổ đông liên quan lãnh đạo Vinasun tiếp tục đăng ký bán cổ phiếu

Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu vừa có báo cáo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ tại Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, MCK: VNS, sàn HoSE).

Cụ thể, trong khoảng thời gian giao dịch từ ngày 21/7/2026 đến ngày 18/8/2026, Tư vấn Kim Ngưu chỉ bán ra 166.600 cổ phiếu VNS trong tổng số hơn 2,5 triệu cổ phiếu đăng ký bán, tương ứng 6,6%. Lý do không hoàn tất giao dịch là vì tình trạng thị trường không đạt kỳ vọng.

Sau giao dịch, Tư vấn Kim Ngưu đã giảm sở hữu từ hơn 2,5 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 2,3 triệu cổ phiếu VNS, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 3,7% xuống còn 3,46% vốn tại Vinasun.

Ảnh minh họa: VNS

Ngay sau đó, Tư vấn Kim Ngưu tiếp tục đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu VNS còn lại nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 27/8/2026 đến ngày 24/9/2026.

Nếu giao dịch thành công, doanh nghiệp này sẽ sở hữu từ hơn 2,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,46%) xuống còn hơn 1,3 triệu cổ phiếu VNS (tỷ lệ 1,99%).

Được biết, ông Đặng Tiến Sỹ hiện đang là người đại diện ủy quyền vốn cổ phần của Tư vấn Kim Ngưu tại Vinasun, đồng thời đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Vinasun.

Trong một diễn biến khác, mới đây Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có văn bản thông báo bổ sung cổ phiếu VNS vào diện không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Lý do là vì lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026 của Vinasun là số âm.

Ngoài ra, danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ còn có thêm mã chứng khoán BCE của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương; mã GIL của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh; mã PNC của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam và mã VNG của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

Quay trở lại với Vinasun, theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần hơn 419 tỷ đồng, giảm 7,1% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Vinasun báo lỗ ròng hơn 13,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn báo lãi ròng hơn 24,1 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Vinasun giảm 3,3% so với đầu năm, xuống còn gần 1.715,8 tỷ đồng; tổng nợ phải trả ở mức gần 609,6 tỷ đồng, giảm 6,7%.