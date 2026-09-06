Chưa kịp buồn vì 35 Tràng Tiền đóng cửa đã phát hiện chỗ mới chỉ cách 260m, còn bán dòng kem giá đắt gấp ba

Theo thông báo mới nhất được Kem Tràng Tiền đăng tải trên fanpage ngày 4/9, Flagship Store 35 Tràng Tiền sẽ chính thức dừng đón khách từ ngày 15/9/2026.

Tuy nhiên, việc khép lại địa chỉ quen thuộc này không đồng nghĩa Kem Tràng Tiền rời khỏi khu vực trung tâm Hà Nội. Thương hiệu cho biết khách hàng vẫn có thể thưởng thức kem tại các điểm bán gồm Flagship Store 18 Hàng Bài (phường Cửa Nam), Flagship Store 44 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm) và 18 Ngô Quyền (phường Cửa Nam).

Đáng chú ý, trong số này, 18 Hàng Bài là điểm bán mới nhất, được Kem Tràng Tiền khai trương ngày 1/8/2026 dưới mô hình Heritage Flagship Store. Cửa hàng nằm cách 35 Tràng Tiền khoảng 260 m, tương đương chỉ khoảng 4 phút đi bộ.

Nếu 35 Tràng Tiền mang đậm dấu ấn của một Hà Nội xưa với không gian giếng trời, những hàng người đứng ăn kem và vẻ bình dân đặc trưng, thì flagship tại Hàng Bài lại cho thấy một diện mạo khác của thương hiệu hơn 60 năm tuổi: hiện đại, khang trang và được đầu tư bài bản hơn, nhưng vẫn giữ những dấu hiệu nhận diện quen thuộc của Kem Tràng Tiền.

Mặt tiền nổi bật giữa góc phố Hàng Bài

Theo ghi nhận ngày 5/9, từ bên ngoài, cửa hàng tại 18 Hàng Bài gây chú ý với thiết kế khá sang trọng.

Mặt tiền sử dụng những mái vòm cao, rộng, kết hợp hệ thống cột và phần viền ốp đá hoa cương với những đường vân màu vàng đồng. Trên cao là bảng hiệu xanh lá quen thuộc cùng dòng chữ “Kem Tràng Tiền - Since 1958” được thiết kế nổi bật.

Nằm tại khu vực góc phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng, vốn có lượng người qua lại khá đông, cửa hàng dễ dàng lọt vào tầm mắt của người đi đường. Màu xanh đặc trưng của thương hiệu cũng tạo điểm nhận diện khá rõ giữa dãy phố nhiều cây xanh.

Nếu 35 Tràng Tiền khiến người ta liên tưởng ngay đến một cửa hàng kem lâu đời với vẻ bình dị, thì 18 Hàng Bài lại mang dáng dấp của một thương hiệu đã bước sang một giai đoạn mới.

Nằm ngay ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng, flagship mới của Kem Tràng Tiền gây chú ý với thiết kế khá sang trọng.

Bên trong hiện đại, nhưng vẫn giữ màu xanh đặc trưng

Bước vào bên trong, sự khác biệt càng rõ hơn.

Không gian sử dụng tông xanh lá lấy cảm hứng từ gốm sứ trên những cột tròn lớn và phần chân quầy, kết hợp với trần uốn vòm màu xám - vàng ấm cùng nền đá bóng. Cách phối màu khiến cửa hàng có cảm giác sạch sẽ, sáng và hiện đại hơn khá nhiều so với hình dung quen thuộc về một quầy kem truyền thống.

Cách phối màu khiến cửa hàng có cảm giác sạch sẽ, sáng và hiện đại hơn khá nhiều so với hình dung quen thuộc về một quầy kem truyền thống.

Khu vực order cũng được đầu tư với màn hình điện tử hiển thị menu, giúp khách dễ dàng theo dõi các lựa chọn. Phía trên quầy là hệ thống đèn LED uốn lượn cùng dòng chữ “Hương vị vượt thời gian”, vừa tạo điểm nhấn trang trí vừa gợi lại câu chuyện về thương hiệu đã tồn tại từ năm 1958.

Tuy nhiên, xét về diện tích, flagship Hàng Bài nhỏ hơn đáng kể so với 35 Tràng Tiền. Nơi đây cũng không có khoảng giếng trời rộng và khu vực sân trong vốn là một đặc điểm khá đặc trưng của địa chỉ cũ.

Tuy nhiên, xét về diện tích, flagship Hàng Bài nhỏ hơn đáng kể so với 35 Tràng Tiền.

Thay vào đó, không gian được tổ chức gọn gàng với 4 quầy chính. Quầy đầu tiên phục vụ các món nước; quầy thứ hai chuyên kem que và kem ốc quế. Tuy nhiên, tại thời điểm ghi nhận chiều 5/9, quầy này đang được treo biển tạm dừng hoạt động.

Hai quầy còn lại tập trung vào nhóm sản phẩm mới, cao cấp hơn của thương hiệu, được giới thiệu dưới dòng Kem Tràng Tiền Premium.

Có cả kem Premium giá 45.000 đồng/scoop

Đây cũng là một trong những điểm khác biệt đáng chú ý tại flagship mới.

Nếu những que kem truyền thống của Kem Tràng Tiền có mức giá khoảng 15.000 đồng, dòng Premium tại Hàng Bài được bán với giá 45.000 đồng/scoop.

Menu có những hương vị mang màu sắc hiện đại hơn như Rum Raisin (rum nho), hạt dẻ cười, caramel mặn (Salted Caramel)... Đây là nhóm sản phẩm có cách tiếp cận khá khác so với những vị kem quen thuộc như cốm, đậu xanh, dừa hay cacao vốn đã trở thành “signature” của Kem Tràng Tiền.

Dòng Premium tại Hàng Bài được bán với giá 45.000 đồng/scoop, có các vị như Rum Raisin (rum nho), hạt dẻ cười, caramel mặn (Salted Caramel)..

Đối diện 4 quầy chính còn có 2 quầy bán lẻ kem que, được bố trí gần cửa để khách có nhu cầu mua nhanh có thể đứng ngay bên ngoài gọi món. Dù vậy, theo ghi nhận, phần lớn khách vẫn chọn bước hẳn vào trong cửa hàng để order.

Không chỉ có kem, cửa hàng còn lần đầu bán thêm bánh mì và bánh bao. Tuy nhiên, trong thời tiết mùa hè và đúng với đặc trưng của thương hiệu, kem vẫn là lựa chọn được khách hàng tìm đến nhiều nhất.

Order nhanh gọn, nhân viên chủ động hỗ trợ khách

Trong lần trải nghiệm tại cửa hàng, team Có Như Lời Đồn ban đầu xếp hàng tại một trong 4 quầy chính. Tuy nhiên, nhân viên ở khu vực quầy bán lẻ phía sau chủ động gọi khách ra đó mua kem để không phải chờ lâu.

Quá trình gọi món và thanh toán không tiền mặt diễn ra khá nhanh. Sau khi chọn món, nhân viên in mã QR trên hóa đơn, khách chỉ cần quét mã để thanh toán rồi nhận kem. Ban đầu nhóm dự định thử kem socola đậu phộng, nhưng món này đã hết nên chuyển sang kem mãng cầu - một trong những hương vị mới được bổ sung vào menu.

Quá trình gọi món và thanh toán không tiền mặt diễn ra khá nhanh, khách không phải chờ lâu để có được que kem

Sau khi nhận kem, khách có thể ngồi ngay tại những dãy ghế được bố trí trong cửa hàng. Những chiếc ghế vải màu xanh được xếp dọc theo tường và lối đi, tạo thành những khoảng ngồi nhỏ để khách nghỉ chân, ăn kem hoặc trò chuyện.

Không gian có điều hòa và quạt cây nên khá dễ chịu, đặc biệt với những khách vừa đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm và phố cổ. Nhân viên trong quá trình phục vụ cũng khá nhanh nhẹn, chủ động hướng dẫn khách đến quầy phù hợp khi lượng người mua tăng.

Sau khi nhận kem, khách có thể ngồi ngay tại những dãy ghế được bố trí trong cửa hàng

Bao bì mới, hương vị mãng cầu dễ ăn nhưng chưa đặc biệt bằng vị truyền thống

Một điểm dễ nhận thấy ở các sản phẩm tại flagship mới là phần bao bì được chăm chút hiện đại hơn. Kem được đóng gói với hai màu xanh - trắng đặc trưng của thương hiệu, đi kèm hình minh họa bắt mắt.

Trên bao bì cũng thể hiện tương đối đầy đủ các thông tin như ngày sản xuất, hạn sử dụng, xuất xứ, thành phần..., tạo cảm giác chỉn chu và chuyên nghiệp.

Về hương vị, kem mãng cầu có mùi và vị khá rõ, độ ngọt vừa phải, nhìn chung dễ ăn. Với mức giá 15.000 đồng/que, đây là một lựa chọn khá ổn nếu muốn thử một hương vị mới của Kem Tràng Tiền.

Tuy nhiên, nếu đặt cạnh những vị đã làm nên tên tuổi của thương hiệu như đậu xanh, cốm, dừa hay cacao, kem mãng cầu vẫn chưa tạo được cảm giác đặc trưng và “nhớ lâu” bằng.

Có lẽ cũng vì thế mà dù menu đã được mở rộng đáng kể, nhiều khách đến đây vẫn ưu tiên những hương vị truyền thống trước tiên.

Về hương vị, kem mãng cầu có mùi và vị khá rõ, độ ngọt vừa phải, nhìn chung dễ ăn.

Đông khách nhưng chưa thể so với 35 Tràng Tiền

Trong ngày ghi nhận, lượng khách tại flagship Hàng Bài vẫn khá ổn định, liên tục có người vào mua kem. Tuy nhiên, không khí chưa thể đông đúc như tại 35 Tràng Tiền, đặc biệt trong những ngày địa chỉ cũ đang trở thành tâm điểm chú ý trước thời điểm dừng đón khách.

Một phần nguyên nhân đến từ diện tích cửa hàng Hàng Bài nhỏ hơn đáng kể. Bên cạnh đó, 35 Tràng Tiền đã có lịch sử gần 70 năm và là địa chỉ quen thuộc với nhiều thế hệ, trong khi flagship Hàng Bài mới hoạt động chưa lâu.

Yếu tố check-in cũng tạo ra sự khác biệt. Không gian giếng trời và kiến trúc đặc trưng tại 35 Tràng Tiền từ lâu đã trở thành một phần của trải nghiệm ăn kem, khiến nhiều người không chỉ đến để ăn mà còn muốn chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm.

Trong khi đó, Hàng Bài mang đến một trải nghiệm khác: sạch sẽ, hiện đại, điều hòa mát mẻ, menu đa dạng và cách phục vụ nhanh gọn hơn.

Vì vậy, dù khó thay thế hoàn toàn cảm giác đặc biệt của 35 Tràng Tiền, flagship mới tại 18 Hàng Bài vẫn là một lựa chọn đáng thử, đặc biệt với những người muốn trải nghiệm một diện mạo mới của Kem Tràng Tiền.

Và khi 35 Tràng Tiền chính thức dừng đón khách từ ngày 15/9, có lẽ 18 Hàng Bài sẽ là một trong những địa chỉ được nhắc đến nhiều hơn - nơi thương hiệu lâu đời này tiếp tục câu chuyện của mình theo một cách hiện đại hơn, ngay giữa khu vực phố cổ Hà Nội.