Toyota rót 360 triệu USD sản xuất xe điện hóa, đề xuất với Thủ tướng chính sách đặc biệt cho xe hybrid tại TP.HCM

Thủ tướng chủ trì cuộc làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản sáng 6/9 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Ông Ozasa Haruhiko - Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) - cho biết hoạt động của doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam đang mở rộng sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Meiko tăng đầu tư sản xuất bảng mạch in phục vụ chuỗi cung ứng bán dẫn, YKK xem Việt Nam là căn cứ điều hành hoạt động tại ASEAN, trong khi Panasonic đẩy mạnh chuyển đổi số và AI trong sản xuất.

Trong lĩnh vực ô tô, ông Hirata Osamu - Tổng giám đốc Toyota Việt Nam - cho biết hãng đã quyết định đầu tư tổng cộng 360 triệu USD để củng cố nền tảng sản xuất, hướng tới sản xuất hàng loạt các dòng xe điện hóa, trong đó có xe hybrid.

Toyota kỳ vọng Chính phủ xây dựng lộ trình điện hóa theo hướng phát huy lợi thế của cả xe hybrid và xe chạy pin, đồng thời có chính sách thuế phù hợp với hiệu quả môi trường thực tế của từng loại phương tiện.

Đáng chú ý, đối với dự thảo vùng phát thải thấp tại TP.HCM, ông Hirata Osamu đề xuất xe hybrid tự sạc HEV được công nhận là phương tiện ưu tiên lưu thông cùng xe điện BEV.

Theo lãnh đạo Toyota Việt Nam, HEV có thể giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu và phát thải CO2 mà không cần hạ tầng sạc. Hãng cũng đề nghị việc triển khai vùng phát thải thấp theo từng giai đoạn để người dân và doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị, thích ứng.

Toyota đồng thời kiến nghị Việt Nam từng bước chuyển cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô từ dựa trên dung tích động cơ sang mức phát thải CO2, qua đó phản ánh rõ hơn tác động môi trường của từng công nghệ xe.

Thủ tướng chủ trì cuộc làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản sáng 6/9 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Bà Arai Sayaka - Tổng giám đốc Honda Việt Nam - cũng bày tỏ sự quan tâm tới chính sách xây dựng vùng phát thải thấp tại Hà Nội và TP.HCM. Đại diện Honda đánh giá cao cách tiếp cận của Hà Nội và kỳ vọng kinh nghiệm này có thể được vận dụng khi TP.HCM xây dựng chính sách.

Ngoài lĩnh vực ô tô, các doanh nghiệp Nhật Bản đề nghị Việt Nam nâng cao tính dự đoán và minh bạch của các quy định pháp luật, tiếp tục duy trì cơ chế chia sẻ thông tin và đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp. Tình trạng thiếu hụt nhân lực công nghệ cũng là một vấn đề được nêu tại cuộc làm việc.

Ông Tsuchibashi Akito - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam - cho rằng cần cải thiện môi trường từ đào tạo, phát triển đến giữ chân nhân tài. Các doanh nghiệp Nhật Bản cũng cam kết tiếp tục chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và duy trì đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng chụp ảnh chung cùng các đại biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sau khi lắng nghe các kiến nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục rà soát, tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề thuộc thẩm quyền, không để doanh nghiệp phải kiến nghị nhiều lần.

Riêng đề xuất về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe hybrid tự sạc, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu và báo cáo Chính phủ trong tháng 10.