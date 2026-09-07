HBC chuyển nhượng dự án cho FPT

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã CK: HBC), trong kỳ, HBC đã chuyển nhượng Dự án "Trung tâm đổi mới sáng tạo Hòa Bình" cho Công ty TNHH Đổi mới và Sáng tạo FPT, một công ty con của FPT theo hợp đồng ký ngày 9/6/2025 với giá trị chuyển nhượng là 246,5 tỷ đồng. Đến ngày 30/6/2026, Tập đoàn đã thu được 144,9 tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho thấy HBC còn phải thu ﻿từ Công ty TNHH Đổi mới và Sáng tạo FPT 101,6 tỷ đồng trong phải thu ngắn hạn của khách hàng.

Dự án Trung tâm đổi mới sáng tạo Hòa Bình được Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 3/2/2016, cấp điều chỉnh lần gần nhất ngày 19/8/2022.

Mục tiêu dự án là thành lập cơ sở ươm tạo công nghệ cao và ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ doanh nghiệp ươm tạo và sau ươm tạo cơ sở làm việc, máy móc thiết bị phục vụ nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ; thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ vật liệu mới, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học - y dược.

Dự án được thực hiện trên diện tích đất 24.512,6 m². Tổng vốn đầu tư của dự án là 900 tỷ đồng, tương đương 39,13 triệu USD. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Lợi nhuận sau thuế đạt 50 tỷ ﻿

Trong 6 tháng đầu năm 2026, HBC ghi nhận doanh thu thuần 3.260 tỷ đồng, tăng 99% so với mức 1.636 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Trong cơ cấu doanh thu, ﻿doanh thu hợp đồng xây dựng đạt gần 2.305 tỷ đồng, tăng 86% so với mức 1.240 tỷ đồng cùng kỳ. Bên cạnh đó, Hòa Bình ghi nhận hơn 279,1 tỷ đồng doanh thu chuyển nhượng bất động sản và 246,5 tỷ đồng doanh thu chuyển nhượng dự án, trong khi cùng kỳ năm trước không phát sinh hai khoản doanh thu này.

Giá vốn hàng bán đạt gần 2.925 tỷ đồng, lợi nhuận gộp theo đó đạt 336 tỷ đồng.﻿ Trong đó, giá vốn của chuyển nhượng dự án hơn 87,6 tỷ đồng, tương ứng với việc lợi nhuận gộp từ chuyển nhượng dự án gần 159 tỷ đồng, khoảng 47% tổng lợi nhuận gộp.

HBC ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 50 tỷ đồng, giảm 3% so với 51,4 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025.

Tại ngày 30/06/2026, tổng tài sản của Hòa Bình đạt hơn 16.720 tỷ đồng, tăng 3,8% so với đầu năm.﻿

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả đạt hơn 14.691 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 2.029 tỷ đồng, tăng 4%. HBC vẫn lỗ lũy kế hơn 2.022 tỷ đồng tại ngày 30/06/2026.

Trong thuyết minh về hoạt động liên tục, ﻿HBC cho biết, tại ngày 30/06/2026, Tập đoàn có khoản lỗ lũy kế là 2.022 tỷ đồng và một số khoản nợ quá hạn thanh toán. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản tiếp tục bị tác động bởi nhiều biến cố bất lợi ở trong nước và trên thế giới và khả năng thanh khoản của các chủ đầu tư bất động sản suy giảm mạnh đã ảnh hưởng đáng kể đến tình hình hoạt động kinh doanh và dòng tiền trả nợ của Tập đoàn. Những dấu hiệu này cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026 vẫn được Ban Tổng Giám đốc lập dựa trên cơ sở hoạt động liên tục.

Trong kỳ, chiến lược kinh doanh của Tập đoàn là tiếp tục đẩy mạnh mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Ngoài các dự án tiềm năng mà Tập đoàn đang tham gia ở nhiều quốc gia, Tập đoàn đã triển khai thi công 2 dự án hạ tầng lớn ở Campuchia.

Đồng thời, Tập đoàn còn hoàn thiện năng lực đầu tư, quản lý vận hành và khai thác các công trình Nhà ở Xã hội trong và ngoài nước. Tập đoàn còn hợp tác với nhiều chủ đầu tư trong nước tham gia thực hiện các dự án cải tạo chung cư, các khu đô thị ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Tập đoàn có kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi nợ phải thu, đặc biệt là nợ phải thu tồn đọng bằng nhiều biện pháp, bao gồm giải quyết tranh chấp thông qua tòa án, trọng tài. ﻿

Ban Tổng Giám đốc tin tưởng Chính phủ sẽ tiếp tục có các chính sách để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm phê duyệt gia hạn thời gian áp dụng chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn.

Tập đoàn sẽ sớm đạt được các thỏa thuận về cơ cấu các khoản nợ sắp đến hạn, cấp tín dụng cho các khoản vay mới tại các tổ chức tín dụng, đáp ứng nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

Kết luận ngoại trừ của kiểm toán viên﻿

Theo kiểm toán viên, ﻿do đặc thù của hoạt động sản xuất kinh doanh, HBC đang ghi nhận doanh thu hoạt động xây lắp căn cứ theo khối lượng do giám sát của chủ đầu tư xác nhận và đơn giá hợp đồng vì Tập đoàn cho rằng doanh thu này được ước tính một cách đáng tin cậy.

Tuy nhiên, các hợp đồng xây dựng của Tập đoàn quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện do khách hàng xác nhận. Theo đó, doanh thu được ghi nhận khi có xác nhận của khách hàng (chủ đầu tư) trên các chứng chỉ thanh toán và thể hiện trên các hóa đơn tài chính.

Tính đến thời điểm phát hành báo cáo soát xét, kiểm toán viên chưa có đủ thông tin cần thiết để xác định ảnh hưởng của vấn đề này đến các khoản mục liên quan trên báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026.