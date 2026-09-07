Định hình tương lai HVAC: Khi VRV thông minh kết hợp với "bộ não" AI ưu việt để vận hành chủ động

Trước áp lực tối ưu năng lượng và đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững, HVAC ngày càng đóng vai trò là hạ tầng vận hành cốt lõi, quyết định hiệu quả của các công trình thương mại.Theo báo cáo The Future of Cooling của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), điều hòa không khí và quạt điện hiện chiếm gần 20% lượng điện tiêu thụ trong các tòa nhà trên toàn cầu; và lượng điện tiêu thụ để đáp ứng nhu cầu làm mát được dự báo sẽ tăng hơn ba lần vào năm 2050 nếu không cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng.

Xu hướng này thúc đẩy các chủ đầu tư tìm kiếm những giải pháp HVAC không chỉ đáp ứng nhu cầu làm lạnh hiệu quả mà còn có khả năng giám sát, phân tích dữ liệu và tối ưu vận hành theo thời gian thực.

Nói cách khác, HVAC đang dịch chuyển từ "hệ thống phản ứng" sang "nền tảng vận hành chủ động". Đây cũng là định hướng Daikin theo đuổi thông qua việc kết hợp thế hệ VRV mới với trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và các công nghệ điều khiển thông minh hướng tới một hệ thống HVAC có khả năng tự học hỏi để nâng cao hiệu quả năng lượng.

Marutto – Bộ não vận hành của hệ thống HVAC

Mỗi công trình thương mại đều có các đặc điểm vận hành riêng. Từ phòng họp, nhà hàng, khu bán lẻ đến trung tâm dữ liệu, nhu cầu tải lạnh luôn thay đổi theo số lượng người sử dụng, thời điểm trong ngày và đặc thù hoạt động. Điều đó khiến hệ thống HVAC phải liên tục thích ứng đảm bảo không gian luôn thoải mái đồng thời tối ưu chi phí vận hành.

Để giải quyết bài toán tối ưu năng lượng trong các công trình thương mại, Daikin đã phát triển Marutto E – là dịch vụ quản lý toàn diện dựa trên nền tảng đám mây tất cả trong một, cung cấp kiểm soát và giám sát theo thời gian thực, phân tích nâng cao và hỗ trợ tùy chỉnh để giải quyết các mối quan tâm về vòng đời HVAC.

Điểm nổi bật là AI Saving có khả năng dự dự báo xu hướng thay đổi của tải lạnh, từ đó chủ động điều chỉnh chế độ vận hành trước khi nhu cầu thực tế thay đổi. Nếu ví Marutto E là "bộ não", thì VRV 6 chính là "hệ cơ" mạnh mẽ biến mọi quyết định tối ưu thành hiệu quả vận hành thực tế.

VRV 6 được trang bị điều khiển VRT Smart II, đây là công nghệ điều khiển nhiệt độ môi chất lạnh biến thiên theo tải thực tế. Hệ thống liên tục phân tích điều kiện phòng, tính toán nhu cầu lạnh, sau đó điều chỉnh đồng thời dàn lạnh và dàn nóng để cung cấp đúng lượng lạnh cần thiết , từ đó tối ưu hiệu suất năng lượng trong toàn bộ quá trình vận hành.

‎ Marutto E - nền tảng do Daikin phát triển, giúp quản lý toàn diện và tối ưu hệ thống HVAC trong suốt vòng đời vận hành.

Nếu VRT Smart II giúp VRV 6 vận hành hiệu quả và tiết kiệm năng lượng theo điều kiện thực tế, thì Marutto E với AI Saving tiếp tục mở rộng giới hạn đó bằng cách khai thác dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để dự báo nhu cầu sử dụng trong tương lai. Nhờ vậy, hệ thống không chỉ tiết kiệm điện hơn mà còn chủ động tối ưu hóa vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư và tính bền vững cho công trình.

Bên cạnh đó, để những quyết định từ AI được thực thi ổn định, VRV 6 được trang bị hệ thống làm lạnh đường ống môi chất lạnh cho phép hoạt động ở nhiệt độ cao ngoài trời, hộp linh kiện kín đạt chuẩn IP55 ngăn chặn sự xâm nhập của các mảnh vỡ hoặc nước, nguy cơ dẫn đến hỏng hóc không mong muốn.

VRV 6 vận hành bền bỉ trong điều kiện nhiệt độ cao, với hệ thống làm lạnh đường ống môi chất lạnh và hộp linh kiện kín chuẩn IP55.

Khi HVAC không chỉ làm mát, mà còn định hình hiệu quả vận hành

Hệ thống HVAC đang chuyển mình từ hệ thống làm lạnh cơ bản thành một phần của hệ sinh thái dữ liệu vận hành công trình, nơi mọi quyết định điều khiển đều được hỗ trợ bởi dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Thông qua sự kết nối với dịch vụ quản lý dựa trên nền tảng điện toán đám mây Marutto E, hệ thống HVAC góp phần lớn vào việc tiết kiệm năng lượng cho công trình thông qua AI ước tính tải nhiệt trong tương lai bằng cách sử dụng dự báo thời tiết, dữ liệu vận hành thiết bị và dữ liệu tòa nhà để chủ động tối ưu hóa nhiệt độ môi chất lạnh.

Điều này trái ngược với điều khiển phản hồi truyền thống, vốn chỉ phản ứng khi các điều kiện thay đổi. Bằng cách sử dụng điều khiển tiết kiệm năng lượng bằng AI, chức năng điều khiển phản hồi sớm dự đoán tải trong tương lai và thực hiện các điều chỉnh trước, đồng thời duy trì tiện nghi và cải thiện hiệu suất năng lượng.

Nhờ đó, HVAC không còn là một hệ thống kỹ thuật hoạt động độc lập, mà trở thành một "lớp hạ tầng vận hành thông minh", giúp nhà quản lý chủ động hơn trong kiểm soát vận hành, hạn chế nguy cơ gián đoạn và nâng cao hiệu quả khai thác công trình.

Daikin Air Tower: Minh chứng từ thực tế

Định hướng này đang được Daikin hiện thực hóa tại Daikin Air Tower - Trụ sở mới của Daikin Việt Nam tại TP.HCM - nơi các giải pháp HVAC thế hệ mới được ứng dụng và kiểm chứng, đồng thời mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm trong môi trường sử dụng thực tế.

Công trình đạt đồng thời ba chứng nhận WELL Platinum, LEED Platinum và LOTUS Platinum. Theo kết quả mô phỏng năng lượng, Daikin Air Tower tiết kiệm 29% năng lượng so với công trình tham chiếu theo tiêu chuẩn ASHRAE 90.1-2010. Đây là minh chứng cho thấy sự hiệu quả khi kết hợp giải pháp VRV, nền tảng điều khiển thông minh và chiến lược quản lý năng lượng trong cùng một hệ thống.

Hướng tới thế hệ HVAC vận hành chủ động

Chia sẻ về định hướng này, ông Takashi Mori, Tổng Giám đốc Daikin Việt Nam cho biết: " Khi AI và dữ liệu ngày càng trở thành nền tảng của các công trình hiện đại, HVAC cũng cần được nhìn nhận với một vai trò mới. Đó không chỉ là hệ thống tạo ra sự tiện nghi, mà còn là một phần của hạ tầng vận hành thông minh, góp phần tối ưu năng lượng và tạo ra giá trị bền vững cho công trình. Đây là định hướng Daikin đang kiên định theo đuổi tại Việt Nam. "

Từ việc kết hợp AI, IoT với VRV thế hệ mới đến mô hình thực nghiệm Daikin Air Tower, Daikin đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn về một thế hệ HVAC mới - nơi hệ thống điều hòa không chỉ phản ứng với nhu cầu làm lạnh mà còn chủ động hỗ trợ các công trình vận hành hiệu quả, thông minh và bền vững hơn.