Một tháng bán online hơn 2.500 tỷ đồng: Cách Điện Máy Xanh tăng doanh thu mà không cần mở thêm cửa hàng

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh vừa công bố kết quả kinh doanh lũy kế 8 tháng năm 2026. Trong báo cáo, một trong 5 trụ cột tăng trưởng được doanh nghiệp dành riêng cho Super App và Online.

Sau 8 tháng, doanh thu qua Super App và các kênh online khác đạt 12.070 tỷ đồng, chiếm khoảng 14% tổng doanh thu Điện Máy Xanh. Công ty hiện có 19 triệu thành viên trên Super App, tăng thêm 1 triệu thành viên so với đầu năm.

Con số này cho thấy riêng tháng 8 ghi nhận mức tăng khá lớn.

Cụ thể, báo cáo lũy kế 7 tháng trước đó cho biết doanh thu Super App và Online đạt 9.564 tỷ đồng. Như vậy, lấy chênh lệch giữa hai kỳ báo cáo, riêng tháng 8, Điện Máy Xanh thu khoảng 2.506 tỷ đồng qua các kênh này.

Cũng trong một tháng, tỷ trọng online trong cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp tăng từ 13% lên 14%. Trong khi đó, tổng doanh thu hợp nhất tăng từ 75.474 tỷ đồng sau 7 tháng lên 87.050 tỷ đồng sau 8 tháng. Tương ứng, doanh thu tháng 8 vào khoảng 11.576 tỷ đồng, trong đó phần bán qua Super App và Online chiếm hơn 1/5.

Không mở thêm cửa hàng mới tại Việt Nam

Sự gia tăng của kênh online diễn ra trong thời điểm mạng lưới cửa hàng tại Việt Nam gần như không mở rộng.

Đến cuối tháng 8, Điện Máy Xanh có 2.002 cửa hàng, giảm 6 điểm so với đầu năm. Thế Giới Di Động có 920 cửa hàng, giảm 7 điểm, còn TopZone duy trì 85 cửa hàng. Báo cáo cho biết toàn bộ các chuỗi tại Việt Nam vẫn ghi nhận tăng trưởng doanh thu hai chữ số dù không mở thêm cửa hàng mới.

Lũy kế 8 tháng, tổng doanh thu hợp nhất của Điện Máy Xanh đạt 87.050 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và hoàn thành 71% kế hoạch năm. Trong cơ cấu doanh thu theo kênh bán hàng, cửa hàng vật lý vẫn chiếm 86%, còn online chiếm 14%.

Theo từng chuỗi tại Việt Nam, doanh thu Thế Giới Di Động tăng 28%, Điện Máy Xanh tăng 29% và TopZone tăng 35% so với cùng kỳ. Trong các nhóm sản phẩm chính, Apple và máy lạnh cùng tăng 50%, laptop tăng 40%, còn gia dụng và tủ lạnh tăng 30%.

Hơn 3.000 cửa hàng còn xử lý 74.000 tỷ đồng giao dịch dịch vụ

Ngoài hoạt động bán điện thoại và điện máy, báo cáo 8 tháng cũng cho thấy mạng lưới cửa hàng đang được sử dụng cho các hoạt động tài chính tiêu dùng và dịch vụ tiện ích.

Cụ thể, các dịch vụ thanh toán tiện ích và ngân hàng được triển khai tại hơn 3.000 cửa hàng, với 49 triệu giao dịch trong 8 tháng. Tổng giá trị giao dịch đạt 74.000 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

Ở mảng mua trả chậm, hình thức này hiện chiếm 38% doanh thu Điện Máy Xanh, so với mức 35% trong năm 2025. Công ty cho biết 97% sản phẩm đã có áp dụng hình thức mua trả chậm. Doanh thu từ nhóm này tăng 44% so với cùng kỳ.

Một trụ cột khác là Thợ Điện Máy Xanh. Mảng này ghi nhận 2.464 tỷ đồng doanh thu sau 8 tháng, tăng 40%. Trong đó, 282 tỷ đồng đến từ khách hàng ngoài hệ thống Điện Máy Xanh.

Tại Indonesia, Erablue hiện có 307 cửa hàng, tăng thêm 126 điểm so với đầu năm. Doanh thu chuỗi này tăng 88% so với cùng kỳ. Điện Máy Xanh đặt mục tiêu nâng quy mô Erablue lên 500 cửa hàng vào năm 2027 và 1.000 cửa hàng vào năm 2030.

Theo kế hoạch được công bố, Điện Máy Xanh đặt mục tiêu doanh thu cả năm 2026 đạt 122.500 tỷ đồng. Sau 8 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 71% kế hoạch này.