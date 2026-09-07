Khởi tố Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh cùng 2 nữ Giám đốc

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phát hiện vụ chôn lấp chất thải trái phép quy mô lớn tại xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo Báo Công an Nhân dân, khu vực xảy ra vụ việc rộng khoảng 1 ha, có 20 công ty hoạt động với 3 xưởng sản xuất, tái chế nhôm phế liệu. Các cơ sở này được xác định đã hoạt động trong thời gian dài nhưng không có giấy phép môi trường, giấy phép xây dựng theo quy định và có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích.

Lực lượng Công an kiểm tra, khai quật các khu vực chứa lượng lớn chất thải xung quanh nhà xưởng và dưới ao hồ (Ảnh: Báo Công an Nhân dân)

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn chất thải được chôn lấp tại nhiều vị trí xung quanh khu nhà xưởng, trước và sau khu vực hồ. Đáng chú ý, chất thải còn được chôn ngay dưới nền nhà xưởng với độ sâu khoảng 6 m. Tổng khối lượng chất thải bị chôn lấp trái phép được xác định gần 2.000 tấn, trong đó gần 600 tấn là chất thải nguy hại.

Cơ quan Công an cho biết, chất thải phát sinh trong quá trình tái chế nhôm phế liệu có chứa chì. Kết quả kiểm tra cho thấy hàm lượng chì trong một số mẫu cao gấp gần 20 lần ngưỡng cho phép.

Theo cơ quan chức năng, việc chôn lấp chất thải diễn ra trong thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực.

Liên quan vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về các tội Gây ô nhiễm môi trường; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, theo Báo Pháp luật.

Trong số này có Nguyễn Đình Chung, người được xác định trực tiếp quản lý, điều hành 2 xưởng tái chế nhôm phế liệu trái phép. Ông Chung cũng là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Đình Chung khai nhận cho rằng bản thân thiếu hiểu biết về ngành nhôm, chưa tìm hiểu sâu nên không nắm rõ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nguyễn Đình Chung, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh, bị bắt giữ khởi tố điều tra (Ảnh: Báo Công an Nhân dân)

Bên cạnh đó, tại cơ quan Công an, các bị can cũng trình bày về quá trình hoạt động của doanh nghiệp và việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường. Lê Thị Sinh, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nhôm và thép Tiến Phát, khai nhận không nắm rõ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, tái chế nhôm phế liệu và xử lý chất thải.

Theo lời khai của Sinh, trước đó cơ quan chức năng từng đến kiểm tra cơ sở. Tuy nhiên, bị can cho rằng thời điểm này không được yêu cầu đình chỉ hoạt động cũng như không được giải thích cụ thể về việc cơ sở không đủ điều kiện để tiếp tục hoạt động theo quy định nên doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động trong thời gian dài.

Trong khi đó, Đinh Thị Vân, Giám đốc Công ty Thương mại và dịch vụ sản xuất Thành Đức Phát, khai rằng doanh nghiệp không thực hiện việc xét nghiệm, phân tích thành phần chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất. Theo Vân, nguyên nhân là cơ sở không được cơ quan chức năng kiểm tra, hướng dẫn về việc xác định thành phần và mức độ nguy hại của lượng chất thải này.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng bị can và các cá nhân, tổ chức liên quan.

Đại diện Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cho biết đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu xử lý vụ việc, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài.



