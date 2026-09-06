Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới ở 4 tỉnh, thành

Sáng 4/9, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo báo Lai Châu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận ông Ngô Sỹ Thiện - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến nhận nhiệm vụ tại Sở Xây dựng, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 28/8/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Nguyễn Sỹ Cảnh trao quyết định và chúc mừng ông Ngô Sỹ Thiện - Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Ảnh: Báo và PTTH Lai Châu

Trước đó vào sáng 3/9, UBND TP. Huế tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về việc điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ.

Theo báo Chính phủ, tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ công bố các quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố Huế về công tác cán bộ. Cụ thể:

Điều động bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch đến nhận công tác tại Sở Ngoại vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 3/9/2026 đến ngày 2/9/2031.

Bổ nhiệm ông Lê Minh Nhân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng có các quyết định bổ nhiệm các ông, bà: Nguyễn Huy Hiển, Bùi Thanh Dũng, Nguyễn Thiên Bình, Dương Thị Thu Truyền giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, từ ngày 1/9/2026 đến ngày 31/8/2031.

UBND Thành phố tiếp nhận ông Văn Anh Tuấn, Thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, đến công tác tại Văn phòng UBND TP. Huế và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Huế. Thời hạn giữ chức vụ từ ngày 3/9/2026 đến ngày 2/9/2031.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc và các Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh: Chinhphu.vn/TP

Cùng ngày 3/9, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.



Theo báo Sơn La, tại hội nghị, đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Cầm Duy Hiệu, Trưởng phòng Tổng hợp - Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 1/9/2026. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trao quyết định bổ nhiệm cho ông Cầm Duy Hiệu (trái). Ảnh: Báo Sơn La