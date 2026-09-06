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Công an kiểm tra đột xuất gần 100 công nhân ngay trong ca làm việc

| | Xã hội

Công an xã Thăng Trường phối hợp doanh nghiệp test nhanh ma túy đột xuất gần 100 công nhân ngay trong ca làm việc, kết quả 100% âm tính.

Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, tiếp tục thực hiện Cao điểm "45 ngày đêm" tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn, Công an xã Thăng Trường phối hợp Công ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam, Khu công nghiệp Tam Thăng tổ chức test nhanh ma túy đột xuất đối với gần 100 công nhân, người lao động ngay trong ca làm việc.

Kết quả, 100% trường hợp được kiểm tra đều cho kết quả âm tính với ma túy.

Công an xã Thăng Trường tổ chức test nhanh ma túy đột xuất đối với gần 100 công nhân, người lao động ngay trong ca làm việc. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Việc chủ động phối hợp tổ chức kiểm tra đột xuất ngay tại nơi làm việc không chỉ góp phần kịp thời rà soát, đánh giá nguy cơ ma túy trong môi trường sản xuất mà còn thể hiện tinh thần phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở. Qua đó, công tác phòng, chống ma túy được gắn với xây dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu, cụm công nghiệp.

Trong quá trình kiểm tra, Công an xã Thăng Trường đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người lao động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhận diện tác hại của ma túy và chủ động phòng ngừa nguy cơ ma túy xâm nhập vào môi trường sản xuất.

Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Thời gian tới, Công an xã Thăng Trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và khu dân cư triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa, rà soát, kiểm tra, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và thực hiện mục tiêu xây dựng xã Thăng Trường "không ma túy".

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

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