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Công an phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với Nguyễn Thị Ngọc Minh SN 1983

| | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra thông báo về việc Phục hồi điều tra vụ án Mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn vào năm 2018.

Ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra thông báo về việc Phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với vụ án Mua bán trái phép chất ma túy xảy ra ngày 18/12/2018 tại tổ 06 Tiền Phong, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.

Đến ngày 16/8/2026, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ban hành Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đối với bị can Nguyễn Thị Ngọc Minh (SN 1983, trú tại tổ 21-22 Tiền Phong, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên).

Bị can đang bị truy nã theo Quyết định truy nã ngày 28/02/2019 của Cơ quan thi hành án hình sự tỉnh Thái Bình (Nay là Cơ quan Thi hành án hình sự tỉnh Hưng Yên).

Căn cứ Điều 141, Điều 142 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải các văn bản tố tụng để bị can Nguyễn Thị Ngọc Minh biết, và đến trụ sở Cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài để đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi 2025.

Theo Duy Anh

Phụ Nữ Mới

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