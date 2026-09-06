Từ 1/1/2027, công dân Việt Nam tham gia hoạt động này được hỗ trợ 330.000 đồng/người/ngày

Theo Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND, từ 1/1/2027, một số công dân Việt Nam được huy động thực hiện nhiệm vụ này tại Quảng Trị sẽ được hỗ trợ 330.000 đồng/người/ngày.

CÂU HỎI 1: Hoạt động cụ thể được nhận mức hỗ trợ 330.000 đồng/người/ngày

Câu hỏi: Từ ngày 01/01/2027, hoạt động nào giúp công dân Việt Nam được hỗ trợ 330.000 đồng/người/ngày tại Quảng Trị?

A. Tham gia huấn luyện dân quân tự vệ định kỳ tại địa phương.

B. Được huy động tham gia tuần tra bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới, biển, đảo cùng Đồn Biên phòng. ✔

C. Thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

D. Đăng ký tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Lời giải thích:

Theo khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND tỉnh Quảng Trị, công dân Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền quyết định huy động tham gia tuần tra bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới, biển, đảo cùng đồn Biên phòng được hưởng mức hỗ trợ 330.000 đồng/người/ngày. Chính sách chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2027.

Đáp án đúng là: B. Được huy động tham gia tuần tra bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới, biển, đảo cùng Đồn Biên phòng.

CÂU HỎI 2: Phạm vi địa bàn áp dụng của chính sách

Câu hỏi: Mức hỗ trợ 330.000 đồng/người/ngày theo Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND được áp dụng tại địa phương nào từ 01/01/2027?

A. Phạm vi toàn quốc.

B. Tất cả các tỉnh biên giới đất liền.

C. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. ✔

D. Các huyện đảo trên cả nước.

Lời giải thích:

Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND do HĐND tỉnh Quảng Trị ban hành, quy định chính sách hỗ trợ tài chính đặc thù áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ ngày 01/01/2027 nhằm động viên công dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo địa phương.

Đáp án đúng là: C. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2027. (Ảnh: Stockbiz)

CÂU HỎI 3: Điều kiện pháp lý để cá nhân được thụ hưởng chế độ

Câu hỏi: Điều kiện pháp lý quan trọng nhất để công dân nhận khoản hỗ trợ 330.000 đồng/người/ngày là gì?

A. Có quyết định huy động chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. ✔

B. Hoàn thành chương trình đào tạo sĩ quan dự bị.

C. Có thâm niên 05 năm trở lên trong lực lượng dân quân tự vệ.

D. Thường trú liên tục 10 năm trở lên tại khu vực biên giới.

Lời giải thích:

Theo Điều 1 Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND tỉnh Quảng Trị, công dân thụ hưởng hỗ trợ bắt buộc phải có quyết định huy động chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đây là căn cứ pháp lý để thực hiện chi trả chế độ từ ngân sách nhà nước.

Đáp án đúng là: A. Có quyết định huy động chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

CÂU HỎI 4: Đối tượng tập thể thuộc diện áp dụng chính sách

Câu hỏi: Ngoài cá nhân, tập thể nào thuộc đối tượng áp dụng của Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND tỉnh Quảng Trị?

A. Ban quản lý các khu kinh tế cửa khẩu.

B. Các doanh nghiệp vận tải hành khách đường thủy.

C. Tổ tự quản ANTT khu vực biên giới/biển đảo và Tổ tự quản tàu thuyền an toàn được thành lập hợp pháp. ✔

D. Các hợp tác xã nuôi trồng hải sản xa bờ.

Lời giải thích:

Điều 1 Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND quy định đối tượng tập thể áp dụng gồm các Tổ tự quản an ninh trật tự khu vực biên giới, biển, đảo và Tổ tự quản tàu thuyền an toàn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thành lập.

Đáp án đúng là: C. Tổ tự quản ANTT khu vực biên giới/biển đảo và Tổ tự quản tàu thuyền an toàn được thành lập hợp pháp.

CÂU HỎI 5: Căn cứ pháp lý về quyền hạn huy động của Bộ đội Biên phòng

Câu hỏi: Việc Bộ đội Biên phòng huy động công dân, phương tiện tham gia bảo vệ biên giới dựa trên căn cứ pháp lý nào?

A. Điều 18 Luật Biên phòng Việt Nam 2020. ✔

B. Điều 05 Luật Quốc phòng 2018.

C. Điều 12 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023.

D. Điều 20 Luật Dân quân tự vệ 2019.

Lời giải thích:

Theo Điều 15 và Điều 18 Luật Biên phòng Việt Nam 2020, Bộ đội Biên phòng có quyền huy động người, tàu thuyền, phương tiện dân sự của cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam để thực thi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Đáp án đúng là: A. Điều 18 Luật Biên phòng Việt Nam 2020.