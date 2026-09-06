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Hàng trăm người bị đánh thức bởi đám cháy tầng 9 chung cư

| | Xã hội

Khoảng 2h40 ngày 6-9, người dân trên phố Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân (Hà Nội) bất ngờ phát hiện một ngọn lửa bốc lên từ tầng cao toà chung cư HH1 đã nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng.

Đám cháy quan sát từ xa. Ảnh: Chu Dũng

Đồng thời, vào thời điểm trên chuông báo cháy toà HH1 cũng được kích hoạt để người dân được biết chủ động thoát nạn xuống sảnh chung cư tầng 1.

Vị trí đám cháy là căn hộ tầng 9 lô góc. Ảnh: Chu Dũng

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 13, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an phường Thanh Xuân (Công an thành phố Hà Nội) và bảo vệ toà nhà đã có mặt kịp thời.

Hàng trăm người đã kịp sơ tán. Ảnh: Chu Dũng

Xác định đám cháy xảy ra tại một căn hộ góc tầng 9 chung cư, các lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng chạy thang bộ tiếp cận khu vực. Chỉ vài phút sau đám cháy đã được dập tắt và nhận được không ít lời khen ngợi của bà con chung cư. Nhịp sống toà chung cư HH1 và phố Nguyễn Tuân trở lại bình thường.

Cận cảnh đám cháy thiêu rụi nhiều đồ đạc bên trong. Ảnh: Chu Dũng

Thông tin ban đầu, đám cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Chu Dũng

Hà Nội Mới

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