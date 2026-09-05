Truy tố Nguyễn Đình Dụng 30 tuổi

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Quảng Ninh ngày 5/9/2026 cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đình Dụng (sinh năm 1996, trú tại xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên), về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, đầu tháng 9/2023, Nguyễn Đình Dụng được một người đàn ông tên Soi, quen biết từ năm 2019 nhưng không rõ lai lịch, nơi cư trú, liên hệ qua ứng dụng Telegram thuê tổ chức đưa đón 04 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu vực mũi Sa Vĩ, biển Trà Cổ, nay thuộc phường Móng Cái 1, thành phố Quảng Ninh, để giao cho các đầu mối khác với tiền công 20 triệu đồng. Dụng đồng ý và liên hệ thuê Vũ Huy Thanh, trú tại thành phố Hải Phòng, cùng Phạm Hồng Phương, trú tại thành phố Quảng Ninh, tham gia thực hiện.

Sáng 11/9/2023, sau khi nhận được tọa độ vị trí và hình ảnh do Soi gửi qua Telegram, Dụng chỉ đạo Phương và Thanh chuẩn bị phương tiện để đón người. Sau đó, Phương điều phối và bàn giao 02 người Trung Quốc, gồm ZENG GUIQIANG và LI PEIGEN, cho Vũ Huy Thanh tại khu vực khách sạn Hồng Vận, thuộc phường Móng Cái 2, thành phố Quảng Ninh, để Thanh chở đi.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, khi Vũ Huy Thanh điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 34A-671.13 chở 02 người Trung Quốc di chuyển trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Bị can Nguyễn Đình Dụng - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Trước đó, Phạm Hồng Phương và Vũ Huy Thanh là những đối tượng liên quan trong vụ án đã bị đưa ra xét xử sơ thẩm và cùng bị tuyên phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Riêng Nguyễn Đình Dụng sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 11/2/2026, Dụng đến Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Qua vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia, tổ chức, môi giới, giúp sức hoặc chứa chấp, che giấu người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc lực lượng chức năng để được tiếp nhận, xử lý theo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý xuất, nhập cảnh và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.