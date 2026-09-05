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Tin mới nhất về đợt mưa dông kéo dài nhiều ngày ở miền Bắc

| | Xã hội

Từ đêm nay, nhiều khu vực tại miền Bắc xuất hiện mưa rào và dông, riêng ngày 9-10/9, toàn miền Bắc có mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay 5/9 đến ngày 7/9, thời tiết Bắc Bộ phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc, đêm nay và chiều tối mai có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác, có nơi có dông.

Từ đêm 7/9 đến ngày 15/9, Bắc Bộ chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khoảng ngày 9-10/9, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ giảm.

Tin mới nhất về đợt mưa dông kéo dài nhiều ngày ở miền Bắc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 5 ngày 6/9

Thời tiết Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 26-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 20-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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