Tin mới nhất về thời điểm nắng nóng dịu dần ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (3/9), khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất gần 37 độ C.

Dự báo, ngày mai (4/9), khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn), khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng.

Từ ngày 5/9, nắng nóng tại các khu vực trên dịu dần.

Nắng nóng tại Bắc Bộ nhiều khả năng còn kéo dài đến hết ngày mai (Ảnh: Hà Nội mới).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 3/9

Thời tiết Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-36 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-28 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Đông cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.